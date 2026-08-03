Дерев’яна церква XVIII століття згоріла після удару російського дрона на Херсонщині,- ЗМІ

У Бериславі Херсонської області внаслідок атаки російського дрона згоріла Свято-Введенська церква 1725 року – пам'ятка архітектури національного значення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела повідомив журналіст-розслідувач Олег Батурін.

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Храм знищив російський дрон

За інформацією Батуріна, російські військові атакували храм ударним дроном, після чого дерев'яна споруда зайнялася і повністю згоріла.

"Церкву знищили росіяни – її спалили за допомогою дрона", – зазначив журналіст.

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Храм мав майже 300-річну історію

Свято-Введенську церкву збудували з дуба у 1725 році. У 1782 році козаки перевезли її Дніпром із Переволочанської фортеці, територія якої нині перебуває під водами Кам'янського водосховища, до Берислава.

Храм вважався однією з найстаріших дерев'яних церков півдня України та мав статус пам'ятки архітектури національного значення.

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