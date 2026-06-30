Росія пошкодила або зруйнувала майже 2 тисячі пам’яток культурної спадщини України, - Мінкульт
Внаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено або зруйновано 1949 пам’яток культурної спадщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Найбільше постраждали пам'ятки у п'яти регіонах
За даними міністерства, серед пошкоджених об'єктів 183 мають статус пам'яток національного значення, 1570 – місцевого значення, ще 196 є щойно виявленими. Повністю зруйновано 46 пам'яток.
Пошкодження зафіксували у 18 областях України. Найбільших втрат зазнали:
- Харківська область – 356 пам'яток;
- Херсонська – 305;
- Київ та Київська область – 295;
- Донецька – 225;
- Одеська – 208.
Пошкоджено понад 2,5 тисячі закладів культури
Також через бойові дії та обстріли постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури, з яких 540 повністю знищені.
Серед пошкоджених об'єктів:
- 1275 клубних закладів;
- 890 бібліотек;
- 191 заклад мистецької освіти;
- 141 музей і галерея;
- 53 театри, кінотеатри та філармонії;
- 12 парків і зоопарків;
- 9 заповідників;
- 4 цирки;
- кіностудія у Києві.
Руйнування зафіксовано у 347 територіальних громадах України.
У Мінкульті зазначили, що через тимчасову окупацію майже всієї Луганської області та значних частин Запорізької, Донецької й Херсонської областей точний масштаб втрат культурної спадщини наразі встановити неможливо.
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