Росія пошкодила або зруйнувала майже 2 тисячі пам’яток культурної спадщини України, - Мінкульт

Внаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено або зруйновано 1949 пам’яток культурної спадщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Найбільше постраждали пам'ятки у п'яти регіонах

За даними міністерства, серед пошкоджених об'єктів 183 мають статус пам'яток національного значення, 1570 – місцевого значення, ще 196 є щойно виявленими. Повністю зруйновано 46 пам'яток.

Пошкодження зафіксували у 18 областях України. Найбільших втрат зазнали:

Харківська область – 356 пам'яток;

Херсонська – 305;

Київ та Київська область – 295;

Донецька – 225;

Одеська – 208.

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Пошкоджено понад 2,5 тисячі закладів культури

Також через бойові дії та обстріли постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури, з яких 540 повністю знищені.

Серед пошкоджених об'єктів:

1275 клубних закладів;

890 бібліотек;

191 заклад мистецької освіти;

141 музей і галерея;

53 театри, кінотеатри та філармонії;

12 парків і зоопарків;

9 заповідників;

4 цирки;

кіностудія у Києві.

Руйнування зафіксовано у 347 територіальних громадах України.

У Мінкульті зазначили, що через тимчасову окупацію майже всієї Луганської області та значних частин Запорізької, Донецької й Херсонської областей точний масштаб втрат культурної спадщини наразі встановити неможливо.

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