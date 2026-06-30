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Новини Захист культурної спадщини
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Росія пошкодила або зруйнувала майже 2 тисячі пам’яток культурної спадщини України, - Мінкульт

В Україні через агресію РФ пошкоджені 1949 пам’яток культурної спадщини

Внаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено або зруйновано 1949 пам’яток культурної спадщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Найбільше постраждали пам'ятки у п'яти регіонах

За даними міністерства, серед пошкоджених об'єктів 183 мають статус пам'яток національного значення, 1570 – місцевого значення, ще 196 є щойно виявленими. Повністю зруйновано 46 пам'яток.

Пошкодження зафіксували у 18 областях України. Найбільших втрат зазнали:

  • Харківська область – 356 пам'яток;
  • Херсонська – 305;
  • Київ та Київська область – 295;
  • Донецька – 225;
  • Одеська – 208.

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Пошкоджено понад 2,5 тисячі закладів культури

Також через бойові дії та обстріли постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури, з яких 540 повністю знищені.

Серед пошкоджених об'єктів:

  • 1275 клубних закладів;
  • 890 бібліотек;
  • 191 заклад мистецької освіти;
  • 141 музей і галерея;
  • 53 театри, кінотеатри та філармонії;
  • 12 парків і зоопарків;
  • 9 заповідників;
  • 4 цирки;
  • кіностудія у Києві.

Руйнування зафіксовано у 347 територіальних громадах України.

У Мінкульті зазначили, що через тимчасову окупацію майже всієї Луганської області та значних частин Запорізької, Донецької й Херсонської областей точний масштаб втрат культурної спадщини наразі встановити неможливо.

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Автор: 

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