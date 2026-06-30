Россия повредила или разрушила почти 2 тысячи памятников культурного наследия Украины, - Минкульт

В результате полномасштабной агрессии России в Украине повреждено или разрушено 1949 памятников культурного наследия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Больше всего пострадали памятники в пяти регионах

По данным министерства, среди поврежденных объектов 183 имеют статус памятников национального значения, 1570 - местного значения, еще 196 являются только что обнаруженными. Полностью разрушено 46 памятников.

Повреждения зафиксированы в 18 областях Украины. Наибольшие потери понесли:

Харьковская область – 356 памятников;

Херсонская – 305;

Киев и Киевская область – 295;

Донецкая – 225;

Одесская – 208.

Читайте: Украина и Швеция подписали меморандум о сохранении культурного наследия Великого Луга, - посольство Украины в Швеции

Повреждено более 2,5 тысячи культурных учреждений

Также в результате боевых действий и обстрелов пострадали 2576 объектов культурной инфраструктуры, из которых 540 полностью уничтожены.

Среди поврежденных объектов:

1275 клубных заведений;

890 библиотек;

191 учреждение художественного образования;

141 музей и галерея;

53 театра, кинотеатра и филармонии;

12 парков и зоопарков;

9 заповедников;

4 цирка;

киностудия в Киеве.

Разрушения зафиксированы в 347 территориальных громадах Украины.

В Минкульте отметили, что из-за временной оккупации почти всей Луганской области и значительных частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей точный масштаб потерь культурного наследия пока установить невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский Эрмитаж отменил все археологические экспедиции в оккупированном Крыму, - российские СМИ