Россия повредила или разрушила почти 2 тысячи памятников культурного наследия Украины, - Минкульт
В результате полномасштабной агрессии России в Украине повреждено или разрушено 1949 памятников культурного наследия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Больше всего пострадали памятники в пяти регионах
По данным министерства, среди поврежденных объектов 183 имеют статус памятников национального значения, 1570 - местного значения, еще 196 являются только что обнаруженными. Полностью разрушено 46 памятников.
Повреждения зафиксированы в 18 областях Украины. Наибольшие потери понесли:
- Харьковская область – 356 памятников;
- Херсонская – 305;
- Киев и Киевская область – 295;
- Донецкая – 225;
- Одесская – 208.
Повреждено более 2,5 тысячи культурных учреждений
Также в результате боевых действий и обстрелов пострадали 2576 объектов культурной инфраструктуры, из которых 540 полностью уничтожены.
Среди поврежденных объектов:
- 1275 клубных заведений;
- 890 библиотек;
- 191 учреждение художественного образования;
- 141 музей и галерея;
- 53 театра, кинотеатра и филармонии;
- 12 парков и зоопарков;
- 9 заповедников;
- 4 цирка;
- киностудия в Киеве.
Разрушения зафиксированы в 347 территориальных громадах Украины.
В Минкульте отметили, что из-за временной оккупации почти всей Луганской области и значительных частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей точный масштаб потерь культурного наследия пока установить невозможно.
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