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Новости Защита культурного наследия
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Россия повредила или разрушила почти 2 тысячи памятников культурного наследия Украины, - Минкульт

В Украине из-за агрессии РФ повреждены 1949 памятников культурного наследия

В результате полномасштабной агрессии России в Украине повреждено или разрушено 1949 памятников культурного наследия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Больше всего пострадали памятники в пяти регионах

По данным министерства, среди поврежденных объектов 183 имеют статус памятников национального значения, 1570 - местного значения, еще 196 являются только что обнаруженными. Полностью разрушено 46 памятников.

Повреждения зафиксированы в 18 областях Украины. Наибольшие потери понесли:

  • Харьковская область – 356 памятников;
  • Херсонская – 305;
  • Киев и Киевская область – 295;
  • Донецкая – 225;
  • Одесская – 208.

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Повреждено более 2,5 тысячи культурных учреждений

Также в результате боевых действий и обстрелов пострадали 2576 объектов культурной инфраструктуры, из которых 540 полностью уничтожены.

Среди поврежденных объектов:

  • 1275 клубных заведений;
  • 890 библиотек;
  • 191 учреждение художественного образования;
  • 141 музей и галерея;
  • 53 театра, кинотеатра и филармонии;
  • 12 парков и зоопарков;
  • 9 заповедников;
  • 4 цирка;
  • киностудия в Киеве.

Разрушения зафиксированы в 347 территориальных громадах Украины.

В Минкульте отметили, что из-за временной оккупации почти всей Луганской области и значительных частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей точный масштаб потерь культурного наследия пока установить невозможно.

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