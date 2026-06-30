Украина и Швеция подписали меморандум о сохранении культурного наследия Великого Луга, - посольство Украины в Швеции
Украина и Швеция подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на сохранение культурного наследия Великого Луга - исторической территории, связанной с украинским казачеством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Швеции.
После подрыва Каховской ГЭС открылись тысячи памятников
В посольстве напомнили, что после разрушения Россией Каховской плотины в 2023 году из-под воды открылись обширные территории Великого Луга.
"Вместе с ними — тысячи археологических и исторических памятников: древние захоронения, поселения, остатки судов, следы разных эпох и войн", — отметили в диппредставительстве.
По информации посольства, эти памятники нуждаются в срочной документации, исследовании и сохранении.
К проекту присоединились украинские и международные учреждения
Меморандум подписали Запорожская областная государственная администрация, Запорожский национальный университет, Национальный заповедник "Хортица", Swedish National Maritime, Transport and Military Museums и International Congress of Maritime Museums.
Церемония состоялась в Шведском национальном морском музее в Стокгольме.
Подписанный документ должен стать основой для создания Международного центра исследования и сохранения Великого Луга, который будет заниматься научными исследованиями, археологией, образовательными проектами, международным сотрудничеством и послевоенным восстановлением.
"Для Украины этот проект — не только о получении помощи. Речь идет о партнерстве. Нам есть что предложить: знания наших ученых, опыт наших археологов и музеев, живую память о местах, где пересекаются украинская, шведская и европейская истории", — подчеркнули в посольстве.
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