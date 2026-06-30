Україна та Швеція підписали меморандум про збереження культурної спадщини Великого Лугу, - посольство України у Швеції

Україна та Швеція підписали меморандум про співпрацю, спрямований на збереження культурної спадщини Великого Лугу – історичної території, пов'язаної з українським козацтвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує посольство України у Швеції.

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Після підриву Каховської ГЕС відкрилися тисячі пам'яток

У посольстві нагадали, що після руйнування Росією Каховської дамби у 2023 році з-під води відкрилися великі території Великого Лугу.

"Разом із ними – тисячі археологічних та історичних пам’яток: давні поховання, поселення, залишки суден, сліди різних епох і воєн", – зазначили у диппредставництві.

За інформацією посольства, ці пам'ятки потребують термінового документування, дослідження та збереження.

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До проєкту долучилися українські та міжнародні установи

Меморандум підписали Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний університет, Національний заповідник "Хортиця", Swedish National Maritime, Transport and Military Museums та International Congress of Maritime Museums.

Церемонія відбулася у Swedish National Maritime Museum у Стокгольмі.

Підписаний документ має стати основою для створення Міжнародного центру дослідження та збереження Великого Лугу, який займатиметься науковими дослідженнями, археологією, освітніми проєктами, міжнародною співпрацею та післявоєнним відновленням.

"Для України цей проєкт – не лише про отримання допомоги. Це про партнерство. Нам є що запропонувати: знання наших науковців, досвід наших археологів і музеїв, живу пам’ять про місця, де перетинаються українська, шведська та європейська історії", – наголосили у посольстві.

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