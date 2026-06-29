Российский Эрмитаж отменил все археологические экспедиции в оккупированном Крыму, - российские СМИ
Российский государственный музей "Эрмитаж" отменил все археологические экспедиции на территории временно оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эспрессо" со ссылкой на российские СМИ.
Раскопки перенесли в Прикубанье
По информации российских СМИ, археологические работы в этом году перенесли в Прикубань из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Об этом в интервью российскому изданию "Ротонда" заявил археолог Александр Бутягин, который ранее оказался в центре международного скандала из-за участия в раскопках на территории аннексированного Крыма.
В частности, Мирмекийская археологическая экспедиция вблизи Керчи, которую возглавляет Бутягин, в этом году не будет работать на полуострове. В сообщении для участников отмечалось, что решение было принято "в связи с обострением обстановки". Дополнительной причиной назвали сложную логистику и проблемы с доездом до Крыма.
По данным издания, ранее "Эрмитаж" проводил не менее девяти археологических экспедиций на территории оккупированного полуострова.
Археолога ранее задерживали в Польше
Александр Бутягин недавно оказался в центре международного внимания после задержания в Польше за участие в незаконных археологических раскопках в оккупированном Крыму. Впоследствии его передали России в рамках обмена.
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