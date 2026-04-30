Новости Россияне воруют артефакты из Крыма
Российский археолог Бутягин заявил о намерении продолжить незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Александр Бутягин

Российский археолог Александр Бутягин, которого накануне освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключёнными между Польшей и Беларусью, заявил о намерении продолжить экспедицию под оккупированной Керчью уже этим летом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Крым.Реалии" со ссылкой на российское СМИ "Вести".

Заявление россиянина

По словам Бутягина, он не планирует прекращать незаконные раскопки в Крыму после пяти месяцев пребывания в польской тюрьме, а наоборот, хочет успеть возобновить экспедицию летом 2026 года.

"Думаю, что да [вернусь]. Вопрос сейчас скорее в том, успею ли я организовать экспедицию к лету, потому что там необходимо еще сдать отчеты, а поскольку я потерял пять месяцев, то это большой срок. Думаю, что, возможно, люди поймут мое положение. И я думаю, что работы должны быть продолжены", — заявил Бутягин.

  • Александр Бутягин — известный российский археолог, сотрудник Эрмитажа, объявленный Украиной в международный розыск за проведение нелегальных раскопок во временно оккупированном Крыму.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+15
Саме в Криму потрібно цю мразь знищити !!
30.04.2026 22:13 Ответить
30.04.2026 22:13 Ответить
+11
Результат безнаказаності і наплювання Європою на міжнароднеправо і закони. І ще хтось думає з русофашистами підписати якісь мірні угоди? Безнаказаність по логіці кацапа це право на продовження своїх злочинів.
30.04.2026 22:21 Ответить
30.04.2026 22:21 Ответить
+9
давай, давай...і в Європу не забудь завітати
30.04.2026 22:12 Ответить
30.04.2026 22:12 Ответить
Ви в Британському музеї були? Або в Луврі? Або хоча б в Ермітажі?
30.04.2026 23:11 Ответить
30.04.2026 23:11 Ответить
я був у всіх трьох, і в Метрополітені теж

і не бачив там жодного артефакту, вивезеного з однієї країни в іншу в XXI ст
30.04.2026 23:21 Ответить
30.04.2026 23:21 Ответить
тепер це справа честі СБУ знищити кацапського урода !

.
30.04.2026 22:22 Ответить
30.04.2026 22:22 Ответить
бо за хамство треба бити по губах....

самокатом.

.
01.05.2026 00:51 Ответить
01.05.2026 00:51 Ответить
Та ну на фіг! СБУ є чим займатися. Це справа партзанів і патріотів України. Можна замовити кримським кримінальника - дешево і сердито - скормлять крабам аж бігом.
01.05.2026 03:02 Ответить
01.05.2026 03:02 Ответить
Хароший маскаль дохлий☝️
30.04.2026 22:25 Ответить
30.04.2026 22:25 Ответить
А як він в Польщу попав? Теж там шось рив?
30.04.2026 22:30 Ответить
30.04.2026 22:30 Ответить
Пшеки його відпустили за обіцянку накопали в Криму1005000 мільйонів жертв волинської різні
30.04.2026 22:48 Ответить
30.04.2026 22:48 Ответить
У Польщі він перебував проїздом, подорожуючи з Нідерландів на Балкани. В Європі він читав серію лекцій.

30.04.2026 22:51 Ответить
30.04.2026 22:51 Ответить
Прибийте, та прикопайте цю гниду!
30.04.2026 23:21 Ответить
30.04.2026 23:21 Ответить
"хорошій русскій" вважає, що вкрасти в українців це не злочин, а "вклад в русскую культуру"
30.04.2026 23:23 Ответить
30.04.2026 23:23 Ответить
Бо вона, ця культура, з українських ,,вкладів,, і почалася.
01.05.2026 00:08 Ответить
01.05.2026 00:08 Ответить
Під оце неподобство яке поляки випустили, розкопки «волинської трагедії» треба заборонити.
01.05.2026 00:06 Ответить
01.05.2026 00:06 Ответить
Тоді дрон на цього ********** прям під час розкопок, щоб він там же із субʼєкта розкопок перетворився на обʼєкта розкопок.
01.05.2026 00:44 Ответить
01.05.2026 00:44 Ответить
 
 