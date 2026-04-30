Российский археолог Бутягин заявил о намерении продолжить незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Российский археолог Александр Бутягин, которого накануне освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключёнными между Польшей и Беларусью, заявил о намерении продолжить экспедицию под оккупированной Керчью уже этим летом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Крым.Реалии" со ссылкой на российское СМИ "Вести".

Заявление россиянина

По словам Бутягина, он не планирует прекращать незаконные раскопки в Крыму после пяти месяцев пребывания в польской тюрьме, а наоборот, хочет успеть возобновить экспедицию летом 2026 года.

"Думаю, что да [вернусь]. Вопрос сейчас скорее в том, успею ли я организовать экспедицию к лету, потому что там необходимо еще сдать отчеты, а поскольку я потерял пять месяцев, то это большой срок. Думаю, что, возможно, люди поймут мое положение. И я думаю, что работы должны быть продолжены", — заявил Бутягин.

Александр Бутягин — известный российский археолог, сотрудник Эрмитажа, объявленный Украиной в международный розыск за проведение нелегальных раскопок во временно оккупированном Крыму.

Что предшествовало?

