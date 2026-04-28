Украина продолжит добиваться привлечения Бутягина к ответственности, - МИД

Польша не экстрадировала Бутягина: в МИД Украины выразили сожаление

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал тот факт, что Польша в рамках обмена с РФ и Беларусью отпустила российского археолога Александра Бутягина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов.

"Украина с огорчением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, обоснованно подозреваемый в совершении преступления на территории Украины – в частности, в вывозе из Крыма культурных ценностей, – все же не был экстрадирован в Украину", – отметил Тихий.

По его словам, российская сторона использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации украинской временно оккупированной территории российскими гражданами.

"Украина последовательно настаивает на привлечении к реальной юридической ответственности всех российских субъектов, работающих на оккупацию и войну. В отношении этого дела Бутягина и других подобных ситуаций Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров", – добавил спикер МИД.

Что предшествовало?

  • В марте суд Польши одобрил экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, заведующего сектором "Государственного Эрмитажа".
  • Генеральный прокурор Руслан Кравченко отмечал, что речь идет о первом случае, когда украинский запрос о выдаче гражданина РФ получает такую судебную оценку. И это прецедент.
  • 28 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ходе обмена с РФ Варшава отпустила российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого требовала Украина.

+8
Хто платить, той і забирає. Поляки - продажні курви.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:46 Ответить
+1
Полякі так потужно висрались на Слуг народа, це просто рекорд Гінеса.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:50 Ответить
+1
Більш потужно на нас серуть ті, що у нещодавно прийнятому законі.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:51 Ответить
Подівіться в дзеркало Правда ви кацапський бот,то і обливаєте лайном наших партнерів.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:15 Ответить
Точно? А хто віддав цемаха росії, який причетний до збиття малазійського пасажирського літака над Донецькою областю, де загинуло до 300 людей?
Група європарламентарів (40 осіб): На початку вересня 2019 року вони написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не обмінювати Цемаха, оскільки він є важливим свідком/підозрюваним у справі MH17. Прокуратура Нідерландів також зверталася до України з проханням допитати Цемаха і намагалася не допустити його передачі РФ.
показать весь комментарий
28.04.2026 22:40 Ответить
"польскі пшеяцєлі куйла" отпустілі російскего фацета,ктурий грабів Україну" Псякрев, Курва руска заплаціла полякам, за тего фацета ,
показать весь комментарий
28.04.2026 19:49 Ответить
Ляхи в першу чергу визрались на міжнародні закони і зобов'язання які вони підписували. Так що не приплітай тут слуг чи ще якихось індивідів. Європа в черговий раз показала що всі ці міжнародні закони і угоди це лайно яке нічого не варте
показать весь комментарий
28.04.2026 20:08 Ответить
та ні, буду приплітати, бо слуги то президент, МЗС та діпломати. І самє їх не поважає ні Польща, ні Ізраїль. міг би прямо написати, що висрались на Україну, но звузив до слуг.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:15 Ответить
Якщо він вже на території кацапії то вони звісно його не віддадуть...
показать весь комментарий
28.04.2026 19:50 Ответить
Пустопорожні обіцянки. Завтра про це всі забудуть.
показать весь комментарий
28.04.2026 19:57 Ответить
Україна повинна виходити з таких організацій як інтерполу і інших зобов'язань які зобов'язують видавати злочинців. За всю історію Україні не видали жодного злочинця. Зате Україна всіх роздає направо і наліво по першій вимозі.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:05 Ответить
і взагалі Європа вже невперше показує що жодні закони, угоди, зобов'язання і в минулому і в майбутньому абсолютно нічого не варті.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:11 Ответить
Для цього потрібні певні умови-верховенство права і незалежні суди.Тому не дивно,що не видають.Міндіч чомусь не цікавить владу і тиша про видачу.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:13 Ответить
Да причому тут українські умови і право якщо та ж Європа а в даному випадку Польща відпустила злочинця якого перед цим засудила і зобов'язана була передати його Україні, срала на всі закони і права. Я завтра в центрі Варшави насру на польський прапор тому що в польщі немає незалежних судів і верховенства права.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:24 Ответить
Ця новина зі слів брехливої влади.Можливо юридично не все зроблено було.Головна задача обісрати поляків
показать весь комментарий
28.04.2026 20:16 Ответить
Зеленський під виглядом обміну полоненими заховав головного звідка Цьомаха,який не був полоненим,а доставлений спецслужбами з окупованої території!Так починався шлях тоді ще неоманського і ще не зрадника,а лише тупого нарка!Нідерланди тоді просили передати Цьомаха.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:08 Ответить
Осуджений Судом в Польщі, крадій Українських цінностей і злочинець, відпущений Польщею на московію….??
показать весь комментарий
28.04.2026 20:09 Ответить
Вйобамать! Реальність прецеденту видачі кацапа Україні в принципі викликала сумніви, але фінт поляки зробили підлий. Виторгували своє за чужого підсудного. Гній
показать весь комментарий
28.04.2026 22:34 Ответить
 
 