Украина продолжит добиваться привлечения Бутягина к ответственности, - МИД
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал тот факт, что Польша в рамках обмена с РФ и Беларусью отпустила российского археолога Александра Бутягина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов.
"Украина с огорчением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, обоснованно подозреваемый в совершении преступления на территории Украины – в частности, в вывозе из Крыма культурных ценностей, – все же не был экстрадирован в Украину", – отметил Тихий.
По его словам, российская сторона использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации украинской временно оккупированной территории российскими гражданами.
"Украина последовательно настаивает на привлечении к реальной юридической ответственности всех российских субъектов, работающих на оккупацию и войну. В отношении этого дела Бутягина и других подобных ситуаций Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров", – добавил спикер МИД.
Что предшествовало?
- В марте суд Польши одобрил экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, заведующего сектором "Государственного Эрмитажа".
- Генеральный прокурор Руслан Кравченко отмечал, что речь идет о первом случае, когда украинский запрос о выдаче гражданина РФ получает такую судебную оценку. И это прецедент.
- 28 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ходе обмена с РФ Варшава отпустила российского археолога Александра Бутягина, экстрадиции которого требовала Украина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
