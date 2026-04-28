Украина продолжит добиваться привлечения Бутягина к ответственности, - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал тот факт, что Польша в рамках обмена с РФ и Беларусью отпустила российского археолога Александра Бутягина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов.

"Украина с огорчением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, обоснованно подозреваемый в совершении преступления на территории Украины – в частности, в вывозе из Крыма культурных ценностей, – все же не был экстрадирован в Украину", – отметил Тихий.

По его словам, российская сторона использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации украинской временно оккупированной территории российскими гражданами.

"Украина последовательно настаивает на привлечении к реальной юридической ответственности всех российских субъектов, работающих на оккупацию и войну. В отношении этого дела Бутягина и других подобных ситуаций Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров", – добавил спикер МИД.

