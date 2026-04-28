УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11752 відвідувача онлайн
Новини Екстрадиція підозрюваних
1 702 18

Україна продовжить добиватися притягнення Бутягіна до відповідальності, - МЗС

Польща не екстрадувала Бутягіна: у МЗС України висловили жаль

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував те, що Польща у межах обміну з РФ та Білоруссю відпустила російського археолога Александра Бутягіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у відповідь на запитання журналістів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України", – зазначив Тихий.

Читайте: Україна наполягала на екстрадиції археолога Бутягіна для притягнення його до відповідальності, - Офіс Генпрокурора

За його словами, російська сторона використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами.

"Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських субʼєктів, які працюють на окупацію та війну. Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", – додав речник МЗС.

Також читайте: Польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна до України

Що передувало?

  • У березні суд Польщі погодив екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, завідувача сектору "Державного Ермітажу".
  • Генпрокурор Руслан Кравченко зазначав, що ідеться про перший випадок, коли український запит про видачу громадянина РФ отримує таку судову оцінку. І це прецедент.
  • 28 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що під час обміну з РФ Варшава відпустила російського археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого вимагала Україна.

Автор: 

МЗС (4307) Бутягін Олександр (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Хто платить, той і забирає. Поляки - продажні курви.
показати весь коментар
28.04.2026 19:46
+3
Зеленський під виглядом обміну полоненими заховав головного звідка Цьомаха,який не був полоненим,а доставлений спецслужбами з окупованої території!Так починався шлях тоді ще неоманського і ще не зрадника,а лише тупого нарка!Нідерланди тоді просили передати Цьомаха.
показати весь коментар
28.04.2026 20:08
+2
Точно? А хто віддав цемаха росії, який причетний до збиття малазійського пасажирського літака над Донецькою областю, де загинуло до 300 людей?
Група європарламентарів (40 осіб): На початку вересня 2019 року вони написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не обмінювати Цемаха, оскільки він є важливим свідком/підозрюваним у справі MH17. Прокуратура Нідерландів також зверталася до України з проханням допитати Цемаха і намагалася не допустити його передачі РФ.
показати весь коментар
28.04.2026 22:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Подівіться в дзеркало Правда ви кацапський бот,то і обливаєте лайном наших партнерів.
показати весь коментар
28.04.2026 20:15 Відповісти
"польскі пшеяцєлі куйла" отпустілі російскего фацета,ктурий грабів Україну" Псякрев, Курва руска заплаціла полякам, за тего фацета ,
показати весь коментар
28.04.2026 19:49 Відповісти
Полякі так потужно висрались на Слуг народа, це просто рекорд Гінеса.
показати весь коментар
28.04.2026 19:50 Відповісти
Більш потужно на нас серуть ті, що у нещодавно прийнятому законі.
показати весь коментар
28.04.2026 19:51 Відповісти
Ляхи в першу чергу визрались на міжнародні закони і зобов'язання які вони підписували. Так що не приплітай тут слуг чи ще якихось індивідів. Європа в черговий раз показала що всі ці міжнародні закони і угоди це лайно яке нічого не варте
показати весь коментар
28.04.2026 20:08 Відповісти
та ні, буду приплітати, бо слуги то президент, МЗС та діпломати. І самє їх не поважає ні Польща, ні Ізраїль. міг би прямо написати, що висрались на Україну, но звузив до слуг.
показати весь коментар
28.04.2026 20:15 Відповісти
Якщо він вже на території кацапії то вони звісно його не віддадуть...
показати весь коментар
28.04.2026 19:50 Відповісти
Пустопорожні обіцянки. Завтра про це всі забудуть.
показати весь коментар
28.04.2026 19:57 Відповісти
Україна повинна виходити з таких організацій як інтерполу і інших зобов'язань які зобов'язують видавати злочинців. За всю історію Україні не видали жодного злочинця. Зате Україна всіх роздає направо і наліво по першій вимозі.
показати весь коментар
28.04.2026 20:05 Відповісти
і взагалі Європа вже невперше показує що жодні закони, угоди, зобов'язання і в минулому і в майбутньому абсолютно нічого не варті.
показати весь коментар
28.04.2026 20:11 Відповісти
Для цього потрібні певні умови-верховенство права і незалежні суди.Тому не дивно,що не видають.Міндіч чомусь не цікавить владу і тиша про видачу.
показати весь коментар
28.04.2026 20:13 Відповісти
Да причому тут українські умови і право якщо та ж Європа а в даному випадку Польща відпустила злочинця якого перед цим засудила і зобов'язана була передати його Україні, срала на всі закони і права. Я завтра в центрі Варшави насру на польський прапор тому що в польщі немає незалежних судів і верховенства права.
показати весь коментар
28.04.2026 20:24 Відповісти
Ця новина зі слів брехливої влади.Можливо юридично не все зроблено було.Головна задача обісрати поляків
показати весь коментар
28.04.2026 20:16 Відповісти
Осуджений Судом в Польщі, крадій Українських цінностей і злочинець, відпущений Польщею на московію….??
показати весь коментар
28.04.2026 20:09 Відповісти
Вйобамать! Реальність прецеденту видачі кацапа Україні в принципі викликала сумніви, але фінт поляки зробили підлий. Виторгували своє за чужого підсудного. Гній
показати весь коментар
28.04.2026 22:34 Відповісти
 
 