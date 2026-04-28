Україна продовжить добиватися притягнення Бутягіна до відповідальності, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував те, що Польща у межах обміну з РФ та Білоруссю відпустила російського археолога Александра Бутягіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у відповідь на запитання журналістів.

"Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України", – зазначив Тихий.

За його словами, російська сторона використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами.

"Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських субʼєктів, які працюють на окупацію та війну. Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", – додав речник МЗС.

