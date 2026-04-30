Новини Росіяни крадуть артефакти з Криму
Російський археолог Бутягін заявив про намір продовжити незаконні розкопки в окупованому Криму

Олександр Бутягін

Російський археолог Олександр Бутягін, якого напередодні звільнили з польської в’язниці в рамках обміну ув’язненими між Польщею та Білоруссю, заявив про намір продовжити експедицію під окупованою Керчю вже цього літа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії" з посиланням на російське медіа "Вісті".

Заява росіянина

За словами Бутягіна, він не планує припиняти незаконні розкопки у Криму після п’яти місяців перебування в польській в’язниці, а навпаки, хоче встигнути відновити експедицію влітку 2026 року.

"Думаю, що так [повернуся]. Питання зараз радше в тому, чи встигну я організувати експедицію до літа, тому що там необхідно ще здати звіти, а оскільки я втратив п'ять місяців, то це великий термін. Думаю, що, можливо, люди ввійдуть у моє становище. І я думаю, що роботи мають бути продовжені", - заявив Бутягін.

  • Олександр Бутягін — відомий російський археолог, працівник Ермітажу, оголошений Україною в міжнародний розшук за проведення нелегальних розкопок у тимчасово окупованому Криму.

Що передувало?

Топ коментарі
+18
Саме в Криму потрібно цю мразь знищити !!
30.04.2026 22:13 Відповісти
+13
Результат безнаказаності і наплювання Європою на міжнароднеправо і закони. І ще хтось думає з русофашистами підписати якісь мірні угоди? Безнаказаність по логіці кацапа це право на продовження своїх злочинів.
30.04.2026 22:21 Відповісти
+9
давай, давай...і в Європу не забудь завітати
30.04.2026 22:12 Відповісти
Саме так "вілікая русская культура" й робиться.
30.04.2026 22:18 Відповісти
Полякі потужно на Україну висрались.
30.04.2026 22:19 Відповісти
Упорный. До следующего визита в Европу.
30.04.2026 22:20 Відповісти
Ви в Британському музеї були? Або в Луврі? Або хоча б в Ермітажі?
30.04.2026 23:11 Відповісти
я був у всіх трьох, і в Метрополітені теж

і не бачив там жодного артефакту, вивезеного з однієї країни в іншу в XXI ст
30.04.2026 23:21 Відповісти
тепер це справа честі СБУ знищити кацапського урода !

30.04.2026 22:22 Відповісти
бо за хамство треба бити по губах....

01.05.2026 00:51 Відповісти
Та ну на фіг! СБУ є чим займатися. Це справа партзанів і патріотів України. Можна замовити кримським кримінальника - дешево і сердито - скормлять крабам аж бігом.
01.05.2026 03:02 Відповісти
Хароший маскаль дохлий☝️
30.04.2026 22:25 Відповісти
А як він в Польщу попав? Теж там шось рив?
30.04.2026 22:30 Відповісти
Пшеки його відпустили за обіцянку накопали в Криму1005000 мільйонів жертв волинської різні
30.04.2026 22:48 Відповісти
У Польщі він перебував проїздом, подорожуючи з Нідерландів на Балкани. В Європі він читав серію лекцій.

30.04.2026 22:51 Відповісти
Прибийте, та прикопайте цю гниду!
30.04.2026 23:21 Відповісти
"хорошій русскій" вважає, що вкрасти в українців це не злочин, а "вклад в русскую культуру"
30.04.2026 23:23 Відповісти
Бо вона, ця культура, з українських ,,вкладів,, і почалася.
01.05.2026 00:08 Відповісти
Під оце неподобство яке поляки випустили, розкопки «волинської трагедії» треба заборонити.
01.05.2026 00:06 Відповісти
Тоді дрон на цього ********** прям під час розкопок, щоб він там же із субʼєкта розкопок перетворився на обʼєкта розкопок.
01.05.2026 00:44 Відповісти
У кожного кацапа є ген кишенькового злодійчука.
01.05.2026 04:44 Відповісти
 
 