Російський археолог Бутягін заявив про намір продовжити незаконні розкопки в окупованому Криму
Російський археолог Олександр Бутягін, якого напередодні звільнили з польської в’язниці в рамках обміну ув’язненими між Польщею та Білоруссю, заявив про намір продовжити експедицію під окупованою Керчю вже цього літа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії" з посиланням на російське медіа "Вісті".
Заява росіянина
За словами Бутягіна, він не планує припиняти незаконні розкопки у Криму після п’яти місяців перебування в польській в’язниці, а навпаки, хоче встигнути відновити експедицію влітку 2026 року.
"Думаю, що так [повернуся]. Питання зараз радше в тому, чи встигну я організувати експедицію до літа, тому що там необхідно ще здати звіти, а оскільки я втратив п'ять місяців, то це великий термін. Думаю, що, можливо, люди ввійдуть у моє становище. І я думаю, що роботи мають бути продовжені", - заявив Бутягін.
- Олександр Бутягін — відомий російський археолог, працівник Ермітажу, оголошений Україною в міжнародний розшук за проведення нелегальних розкопок у тимчасово окупованому Криму.
Що передувало?
- У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".
- 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.
- Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога
- Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.
- 18 березня Окружний суд Варшави схвалив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.
- 28 квітня 2026 року стало відомо, що Польща відпустила археолога Бутягіна під час обміну з РФ.
Джерело: https://censor.net/ua/p3589883