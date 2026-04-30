Російський археолог Бутягін заявив про намір продовжити незаконні розкопки в окупованому Криму

Російський археолог Олександр Бутягін, якого напередодні звільнили з польської в’язниці в рамках обміну ув’язненими між Польщею та Білоруссю, заявив про намір продовжити експедицію під окупованою Керчю вже цього літа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії" з посиланням на російське медіа "Вісті".

Заява росіянина

За словами Бутягіна, він не планує припиняти незаконні розкопки у Криму після п’яти місяців перебування в польській в’язниці, а навпаки, хоче встигнути відновити експедицію влітку 2026 року.

"Думаю, що так [повернуся]. Питання зараз радше в тому, чи встигну я організувати експедицію до літа, тому що там необхідно ще здати звіти, а оскільки я втратив п'ять місяців, то це великий термін. Думаю, що, можливо, люди ввійдуть у моє становище. І я думаю, що роботи мають бути продовжені", - заявив Бутягін.

Олександр Бутягін — відомий російський археолог, працівник Ермітажу, оголошений Україною в міжнародний розшук за проведення нелегальних розкопок у тимчасово окупованому Криму.

Що передувало?

