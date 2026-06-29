Російський Ермітаж скасував усі археологічні експедиції в окупованому Криму, - росЗМІ

Російський державний музей "Ермітаж" скасував усі археологічні експедиції на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Еспресо з посиланням на російські ЗМІ.

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Розкопки перенесли до Прикубання

За інформацією російських медіа, археологічні роботи цього року перенесли до Прикубання через погіршення безпекової ситуації.

Про це в інтерв'ю російському виданню "Ротонда" заявив археолог Олександр Бутягін, який раніше опинився в центрі міжнародного скандалу через участь у розкопках на території анексованого Криму.

Зокрема, Мирмекійська археологічна експедиція поблизу Керчі, яку очолює Бутягін, цього року не працюватиме на півострові. У повідомленні для учасників зазначалося, що рішення ухвалили "у зв'язку із загостренням обстановки". Додатковою причиною назвали складну логістику та проблеми з доїздом до Криму.

За даними видання, раніше "Ермітаж" проводив щонайменше дев'ять археологічних експедицій на території окупованого півострова.

Археолога раніше затримували у Польщі

Олександр Бутягін нещодавно потрапив у центр міжнародної уваги після затримання у Польщі через участь у незаконних археологічних розкопках в окупованому Криму. Згодом його передали Росії в рамках обміну.

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