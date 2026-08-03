Деревянная церковь XVIII века сгорела после удара российского дрона в Херсонской области, - СМИ

В Бериславе Херсонской области в результате атаки российского дрона сгорела Свято-Введенская церковь 1725 года - памятник архитектуры национального значения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист-расследователь Олег Батурин.

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Храм уничтожил российский дрон

По информации Батурина, российские военные атаковали храм ударным дроном, после чего деревянное сооружение загорелось и полностью сгорело.

"Церковь уничтожили россияне - ее сожгли с помощью дрона", - отметил журналист.

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Храм имел почти 300-летнюю историю

Свято-Введенскую церковь построили из дуба в 1725 году. В 1782 году казаки перевезли ее по Днепру из Переволочанской крепости, территория которой сейчас находится под водами Каменского водохранилища, в Берислав.

Храм считался одной из старейших деревянных церквей юга Украины и имел статус памятника архитектуры национального значения.

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