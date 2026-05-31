Оккупанты сожгли церковь в Донецкой области, сбросив зажигательный боеприпас с дрона
Российские захватчики уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Закитное Донецкой области, сбросив на здание зажигательный боеприпас с беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Удар по храму
По информации военных, атака произошла 30 мая. Россияне использовали беспилотник, с которого сбросили боеприпас с зажигательной смесью на крышу культового сооружения.
"Именно такое оружие противник использует для поражения блиндажей и деревянных зданий", – подчеркнули военные.
Храм уничтожили во второй раз за всю историю
В бригаде сообщили, что это уже второй случай уничтожения церкви в Закитном.
Впервые храм разрушили в 1930-х годах. Современное здание возвели в 2010 году, тогда же состоялось его освящение.
В результате российской атаки святыня снова была полностью уничтожена.
