Окупани спалили церкву на Донеччині, скинувши запалювальний боєприпас з дрона. ВIДЕО

Російські загарбники знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі Закітне Донецької області, скинувши на будівлю запалювальний боєприпас із безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окрему аеромобільну Слобожанську бригаду Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Удар по храму

За інформацією військових, атака сталася 30 травня. Росіяни використали безпілотник, з якого скинули боєприпас із запалювальною сумішшю на покрівлю культової споруди.

У Слобожанській бригаді зазначили, що подібні боєприпаси ворог зазвичай застосовує для ураження бліндажів та дерев’яних будівель.

"Саме таку зброю противник використовує для ураження бліндажів та деревʼяних будівель", – наголосили військові.

Храм знищили вдруге за історію

У бригаді повідомили, що це вже другий випадок знищення церкви у Закітному.

Вперше храм зруйнували у 1930-х роках. Сучасну будівлю звели у 2010 році, тоді ж відбулося її освячення.

Внаслідок російської атаки святиня знову була повністю знищена.

московський піп не постраждав? людей майже не залишилось в селі, доходу немає, він падло й навів кацапів для удару.
31.05.2026 13:20 Відповісти
А у цей же час, суддівські від портнова, «ЧОМУСЬ» повернули зраднику України деркачу, якісь кошти???
31.05.2026 13:34 Відповісти
мацкавити палять своїх...безсовісні !!!
31.05.2026 14:08 Відповісти
Скажуть, що то укри підпалили.
31.05.2026 14:50 Відповісти
Так слуги диявола інакше не можуть. Вся оця кацапська шелуха религійна-це лише для того, щоб тупе бидло на бабло розводити та тримати в покорі. Гебня знає тему. Несіть в секти "упц мп- рпц фсб" гроші "на храм", довбой@би.
31.05.2026 14:35 Відповісти
 
 