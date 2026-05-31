Окупани спалили церкву на Донеччині, скинувши запалювальний боєприпас з дрона. ВIДЕО
Російські загарбники знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі Закітне Донецької області, скинувши на будівлю запалювальний боєприпас із безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окрему аеромобільну Слобожанську бригаду Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Удар по храму
За інформацією військових, атака сталася 30 травня. Росіяни використали безпілотник, з якого скинули боєприпас із запалювальною сумішшю на покрівлю культової споруди.
У Слобожанській бригаді зазначили, що подібні боєприпаси ворог зазвичай застосовує для ураження бліндажів та дерев’яних будівель.
"Саме таку зброю противник використовує для ураження бліндажів та деревʼяних будівель", – наголосили військові.
Храм знищили вдруге за історію
У бригаді повідомили, що це вже другий випадок знищення церкви у Закітному.
Вперше храм зруйнували у 1930-х роках. Сучасну будівлю звели у 2010 році, тоді ж відбулося її освячення.
Внаслідок російської атаки святиня знову була повністю знищена.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль