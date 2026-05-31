Окупани спалили церкву на Донеччині, скинувши запалювальний боєприпас з дрона. ВIДЕО

Російські загарбники знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі Закітне Донецької області, скинувши на будівлю запалювальний боєприпас із безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окрему аеромобільну Слобожанську бригаду Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по храму

За інформацією військових, атака сталася 30 травня. Росіяни використали безпілотник, з якого скинули боєприпас із запалювальною сумішшю на покрівлю культової споруди.

У Слобожанській бригаді зазначили, що подібні боєприпаси ворог зазвичай застосовує для ураження бліндажів та дерев’яних будівель.

"Саме таку зброю противник використовує для ураження бліндажів та деревʼяних будівель", – наголосили військові.

Читайте: Обстріл Донеччини: зруйновано та пошкоджено 7 багатоповерхових будинків і 3 адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Храм знищили вдруге за історію

У бригаді повідомили, що це вже другий випадок знищення церкви у Закітному.

Вперше храм зруйнували у 1930-х роках. Сучасну будівлю звели у 2010 році, тоді ж відбулося її освячення.

Внаслідок російської атаки святиня знову була повністю знищена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із Донеччини за місяць евакуювали понад 13 тисяч людей