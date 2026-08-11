Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске: загорелся купол, пожар охватил 140 квадратных метров, - ГСЧС. ФОТО

11 августа российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области и попали в здание церкви. В результате атаки загорелся купол храма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В результате российского обстрела пожар охватил 140 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание.

По данным ГСЧС, информации о пострадавших в результате атаки не поступало.













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