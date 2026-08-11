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Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске: загорелся купол, пожар охватил 140 квадратных метров, - ГСЧС. ФОТО

11 августа российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области и попали в здание церкви. В результате атаки загорелся купол храма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В результате российского обстрела пожар охватил 140 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание.

По данным ГСЧС, информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске
Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске
Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске
Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске
Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске
Россияне нанесли удар по церкви в Краматорске

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Автор: 

Краматорськ (2608) пожар (6257) церковь (1340) атака (1920) Донецкая область (13001) ГСЧС (5428) Краматорский район (1408)
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