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Новости Атака беспилотников
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РФ атакует Украину вечером 11 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне атакуют "шахедами" вечером 11 августа

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 11 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:58 — реактивный БПЛА на Днепр с юго-восточного направления.

В 19:59 — ударный БПЛА на Запорожье с юга.

В 20:33 — пуски КАБ на Сумы.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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