РФ атакует Украину вечером 11 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 11 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:58 — реактивный БПЛА на Днепр с юго-восточного направления.
В 19:59 — ударный БПЛА на Запорожье с юга.
В 20:33 — пуски КАБ на Сумы.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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