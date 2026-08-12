Ворог атакував Україну "Іскандером", ракетами та 138 дронами, збито 112 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 12 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35 із , Ростовської обл. та з акваторії Чорного моря, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними, Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Сумщина, Одещина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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