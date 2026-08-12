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Новини Результат роботи ППО
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Ворог атакував Україну "Іскандером", ракетами та 138 дронами, збито 112 БпЛА, - Повітряні сили

ппо знищує шахеди

У ніч на 12 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35 із , Ростовської обл. та з акваторії Чорного моря, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними, Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Сумщина, Одещина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змінили формат із міркувань безпеки: Повітряні сили перестали вказувати точну кількість ракет РФ у звітах

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Також читайте: Росія атакує Київщину реактивними дронами: працює ППО, у Києві була тривога (оновлено)

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ракети (4308) Повітряні сили (3687) Шахед (2415)
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Топ коментарі
+6
кількість ракет вже не називають

раптово на 5 рік війни коли відсутнє ППО проти балістики Zельоні Гниди вирішили що це секретно
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12.08.2026 09:42 Відповісти
+5
а звідки логіка у Zельоних Гнид ? (риторичне)
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12.08.2026 09:48 Відповісти
+5
Які успіхи президента на восьмому році у керма? Здав все Азовське море, Запорізьку АЕС, майже всю Запорізьку, Донецьку і Херсонські області. Повністю здав Луганську. Розбито половину Дніпропетровської і Харківської областей. Суми під загрозою знищення. Долар перевалив позначку 45 гривень. За кордон втекло більше 10 мільйонів, 6 мільйонів в окупації, такаж кількість внутрішніх переселенців, які втратили все, що наживали при попередніх президентах. Знищені всі ТЕС (ТЕЦ) і інші обєкти енергетичної системи. Виросли тільки цвинтарі і відсутня на 5-му році повномасшабного вторгнення і борги держави. Але всі мають знати, що Голобородько маладєць.
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12.08.2026 09:55 Відповісти

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