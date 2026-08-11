Змінили формат із міркувань безпеки: Повітряні сили перестали вказувати точну кількість ракет РФ у звітах

Повітряні сили Збройних сил України змінили формат щоденних звітів щодо засобів повітряного нападу, які Росія застосовує проти України. У зведеннях перестали зазначати конкретну кількість випущених ворогом ракет.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними видання, востаннє кількість російських балістичних ракет у соціальних мережах Повітряних сил згадувалася 8 серпня.

Тоді ворог запустив шість "Іскандерів", і жодну з цих цілей Силам ППО збити не вдалося. Вже наступного дня у зведенні лише зазначалося, що Росія атакувала Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, без указування точних цифр.

Зміна інформування відбулася на тлі викликів із перехопленням балістичного озброєння РФ через гостру нестачу засобів ураження для комплексів Patriot, - пише Bloomberg.

Співрозмовник видання, обізнаний із ситуацією, підтвердив, що Повітряні сили змінили формат інформування з міркувань безпеки.

За даними Міністерства оборони України, протягом липня українській ППО вдалося збити лише 29 із 195 балістичних ракет, випущених російськими військами.

Додамо, що Україна продовжує вести переговори із західними союзниками про термінове постачання додаткових систем ППО та боєприпасів до них для захисту критичної інфраструктури та цивільного населення від систематичних повітряних ударів.

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