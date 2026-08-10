У Повітряних силах закликали ЗМІ не писати "не збито жодної ракети"

У Повітряних силах закликали не нагнітати ситуацію повідомленнями про незбиті балістичні ракети, адже сили ППО використовують всі наявні засоби для відбиття ворожих атак.

Про це заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дуже хотів би звернутися, користуючись ефіром, до українських медіа, до Telegram-каналів. Я це роблю не часто, але вкотре. Наші моніторингові групи подивилися, скільки було інформації саме по балістиці за, власне, крайні атаки, зокрема, на Одещину.

Забиваєте в Google "Повітряні сили", – "не збито жодної ракети". Ну, власне, тисячі посилань. Ну, якщо думаєте, від того стане комусь легше, якщо ми будемо нагнітати, власне, такими заголовками", - сказав він.

За словами Ігната, російські пропагандисти просто передруковують такі новини.

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"От подивіться, в них не збито жодної ракети". Ну, ми робимо всю роботу за Скабеєву, за Соловйова і так далі. Тому я просив би ще раз, від того легше нікому не стане, що ми про це напишемо. Але подача інформація дуже є важливою для нас, для внутрішньої аудиторії. І не треба підігравати росіянам в цьому плані. Хочу, щоб кожен з адміністраторів, з журналістів зробив для себе подібні висновки", - сказав він.

Ігнат нагадав, що Україна чекає від партнерів поставок засобів ППО.

"Маємо зараз ось таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати і грати росіянам на руку, це не є добре", - підсумував він.

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