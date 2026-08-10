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В Воздушных силах призвали СМИ не писать "не сбита ни одна ракета"

Игнат призвал СМИ не писать о не сбитых ракетах

В Воздушных силах призвали не нагнетать ситуацию сообщениями о не сбитых баллистических ракетах, ведь силы ПВО используют все имеющиеся средства для отражения вражеских атак.

Об этом заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

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"Очень хотел бы обратиться, пользуясь эфиром, к украинским СМИ, к Telegram-каналам. Я делаю это не часто, но в очередной раз. Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за, собственно, последние атаки, в частности, на Одесскую область.

Вводите в Google "Воздушные силы" — "ни одна ракета не сбита". Ну, собственно, тысячи ссылок. Ну, если думаете, от этого станет кому-то легче, если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками", — сказал он.

По словам Игната, российские пропагандисты просто перепечатывают такие новости.

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"Вот посмотрите, у них не сбита ни одна ракета". Ну, мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее. Поэтому я просил бы еще раз: от того, что мы об этом напишем, никому не станет легче. Но подача информации очень важна для нас, для внутренней аудитории. И не нужно подыгрывать россиянам в этом плане. Хочу, чтобы каждый из администраторов, из журналистов сделал для себя подобные выводы", — сказал он.

Игнат напомнил, что Украина ждет от партнеров поставок средств ПВО.

"У нас сейчас вот такая проблема с баллистическими ракетами. Поэтому нагнетать обстановку и играть россиянам на руку — это нехорошо", — подытожил он.

Читайте: После длительной паузы РФ, вероятно, нанесла удар по Украине северокорейскими ракетами KN-23, — Игнат

Автор: 

ПВО (3958) Воздушные силы (3334) Игнат Юрий (701)
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Топ комментарии
+54
Треба брехати, як зеленський і його шобла?
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10.08.2026 14:23 Ответить
+39
Ахаха вірно - мріть мовчки під 95 тий та переможні мультфільми. А взагалі кожна область повинна жити в своєму біомі та не розповідати іншій як у них ніч пройшла.
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10.08.2026 14:23 Ответить
+25
Думайте над тим, як не допустити удари балістикою по Україні і не буде тоді до вас незручних питань. А ховати голову в пісок - нічим нам всім не допоможе.
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10.08.2026 14:25 Ответить

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