В Воздушных силах призвали СМИ не писать "не сбита ни одна ракета"

В Воздушных силах призвали не нагнетать ситуацию сообщениями о не сбитых баллистических ракетах, ведь силы ПВО используют все имеющиеся средства для отражения вражеских атак.

Об этом заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

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"Очень хотел бы обратиться, пользуясь эфиром, к украинским СМИ, к Telegram-каналам. Я делаю это не часто, но в очередной раз. Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за, собственно, последние атаки, в частности, на Одесскую область.

Вводите в Google "Воздушные силы" — "ни одна ракета не сбита". Ну, собственно, тысячи ссылок. Ну, если думаете, от этого станет кому-то легче, если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками", — сказал он.

По словам Игната, российские пропагандисты просто перепечатывают такие новости.

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"Вот посмотрите, у них не сбита ни одна ракета". Ну, мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее. Поэтому я просил бы еще раз: от того, что мы об этом напишем, никому не станет легче. Но подача информации очень важна для нас, для внутренней аудитории. И не нужно подыгрывать россиянам в этом плане. Хочу, чтобы каждый из администраторов, из журналистов сделал для себя подобные выводы", — сказал он.

Игнат напомнил, что Украина ждет от партнеров поставок средств ПВО.

"У нас сейчас вот такая проблема с баллистическими ракетами. Поэтому нагнетать обстановку и играть россиянам на руку — это нехорошо", — подытожил он.

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