Изменили формат из соображений безопасности: Воздушные Силы перестали указывать точное количество ракет РФ в отчетах
Воздушные силы Вооруженных сил Украины изменили формат ежедневных отчетов о средствах воздушного нападения, которые Россия применяет против Украины. В сводках перестали указывать конкретное количество ракет, выпущенных противником.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
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По данным издания, в последний раз количество российских баллистических ракет в социальных сетях Воздушных сил упоминалось 8 августа.
Тогда противник запустил шесть "Искандеров", и ни одну из этих целей Силам ПВО сбить не удалось. Уже на следующий день в сводке лишь отмечалось, что Россия атаковала Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами, без указания точных цифр.
Изменение формата информирования произошло на фоне проблем с перехватом баллистического вооружения РФ из-за острой нехватки средств поражения для комплексов Patriot, - пишет Bloomberg.
Собеседник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Воздушные силы изменили формат информирования из соображений безопасности.
По данным Министерства обороны Украины, в течение июля украинской ПВО удалось сбить лишь 29 из 195 баллистических ракет, выпущенных российскими войсками.
Добавим, что Украина продолжает вести переговоры с западными союзниками о срочной поставке дополнительных систем ПВО и боеприпасов к ним для защиты критической инфраструктуры и гражданского населения от систематических воздушных ударов.
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