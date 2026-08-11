Изменили формат из соображений безопасности: Воздушные Силы перестали указывать точное количество ракет РФ в отчетах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины изменили формат ежедневных отчетов о средствах воздушного нападения, которые Россия применяет против Украины. В сводках перестали указывать конкретное количество ракет, выпущенных противником.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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По данным издания, в последний раз количество российских баллистических ракет в социальных сетях Воздушных сил упоминалось 8 августа.

Тогда противник запустил шесть "Искандеров", и ни одну из этих целей Силам ПВО сбить не удалось. Уже на следующий день в сводке лишь отмечалось, что Россия атаковала Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами, без указания точных цифр.

Изменение формата информирования произошло на фоне проблем с перехватом баллистического вооружения РФ из-за острой нехватки средств поражения для комплексов Patriot, - пишет Bloomberg.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Воздушные силы изменили формат информирования из соображений безопасности.

По данным Министерства обороны Украины, в течение июля украинской ПВО удалось сбить лишь 29 из 195 баллистических ракет, выпущенных российскими войсками.

Добавим, что Украина продолжает вести переговоры с западными союзниками о срочной поставке дополнительных систем ПВО и боеприпасов к ним для защиты критической инфраструктуры и гражданского населения от систематических воздушных ударов.

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