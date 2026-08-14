Ознак підготовки наступу на Чорнобильську зону наразі немає, оборону продовжують посилювати, - 12-й армійський корпус ЗСУ

У 12-му армійському корпусі ЗСУ не фіксують ознак підготовки наступу з боку Білорусі на ввіреній ділянці кордону, однак військові продовжують посилювати оборону та перебувають у повній бойовій готовності.

Про це повідомили у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що у смузі відповідальності підрозділів станом на сьогодні не спостерігається активності противника, що свідчила б про підготовку або імовірний наступ.

"Однак наголошуємо на тому, що воєнний стан триває, тож Сили оборони України мають бути готові до різних варіантів розвитку подій. Нарощення фортифікаційних споруд, встановлення інженерних загороджень – це робота, яка систематично здійснюється підрозділами військової частини у смузі відповідальності", - наголосили у корпусі.

Територія поблизу ввіреної ділянки кордону з Білоруссю замінована.

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"Також встановлена комбінована система інженерних загороджень: використаний дріт типу "єгоза" та малопомітні перешкоди. У випадку імовірного наступу це дасть можливість затримати противника, тим часом завдати по ньому ударів вогневими засобами ураження.

Логістичні шляхи у смузі відповідальності оснащені антидроновим захистом. Особовий склад підрозділів, які несуть службу на території прикордоння, систематично займається бойовою підготовкою. Наші військовослужбовці - у повній бойовій готовності", - додали у 12-му корпусі.

Військові наразі не фіксують зміни у діяльності підрозділів збройних сил Білорусі поблизу кордону.

"Повітряна обстановка у ввіреній військовій частині А5030 ділянці кордону із республікою білорусь без змін. Ознак підвищення активності противника не виявлено. Характер дій противника залишається в межах звичайної для даної ділянки", - підсумували там.





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Що передувало?

Раніше видання Spiegel повідомляло, що українські захисники готуються до можливого повторного вторгнення російських загарбників у Чорнобильську зону.

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