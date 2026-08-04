Оборона північних рубежів: на кордоні з Білоруссю нарощують фортифікаційні укріплення, - Демченко
Військова загроза з боку Білорусі перейде з категорії потенційної в реальну у разі безпосередніх спроб дестабілізувати ситуацію на лінії державного кордону або влаштування провокацій.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Демченка, Сили оборони "значно посилили" позиції на кордоні з Білоруссю, і ці роботи не припиняються.
"До цього залучені як інженерні підрозділи Держприкордонслужби, так і загалом Сил оборони, цим роботам також приділяють увагу й органи місцевої влади. Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон", - сказав Демченко.
Фахівці працюють над облаштуванням систем відеоспостереження, фортифікаційні укріплення, а підрозділи ЗСУ нарощують мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках".
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