Оборона північних рубежів: на кордоні з Білоруссю нарощують фортифікаційні укріплення, - Демченко

Військова загроза з боку Білорусі перейде з категорії потенційної в реальну у разі безпосередніх спроб дестабілізувати ситуацію на лінії державного кордону або влаштування провокацій.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Демченка, Сили оборони "значно посилили" позиції на кордоні з Білоруссю, і ці роботи не припиняються.

"До цього залучені як інженерні підрозділи Держприкордонслужби, так і загалом Сил оборони, цим роботам також приділяють увагу й органи місцевої влади. Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон", - сказав Демченко.

Фахівці працюють над облаштуванням систем відеоспостереження, фортифікаційні укріплення, а підрозділи ЗСУ нарощують мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках".

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