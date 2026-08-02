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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Білорусь створює десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною

Білорусь створює десантно-штурмову бригаду біля кордону з Україною

Командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич заявив, що Білорусь створює нову десантно-штурмову бригаду за 40 км від кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він розповів в ефірі телеканалу білоруського Міноборони.

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Що відомо

"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", - розповів він.

Зазначається, що на цей момент сформовано низку частин та підрозділів, набрано офіцерів та призвано особовий склад. Нова бригада дислокуватиметься біля Гомеля, за 40 км від білорусько-українського кордону.

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Білорусь (6817) кордон (4076)
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Топ коментарі
+10
Не йметься біснуватим, застой, "двіжухи" хочеться.
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02.08.2026 16:07 Відповісти
+9
то не беларуся ,а кацапню завозять
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02.08.2026 16:03 Відповісти
+8
Ну тоді їх два єдині нпз перестануть існувати, я думаю це гра яйцями, і тим більше це не початок 22 року, церемоній з ними не буде
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02.08.2026 16:17 Відповісти

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