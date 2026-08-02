Білорусь створює десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною

Командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич заявив, що Білорусь створює нову десантно-штурмову бригаду за 40 км від кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він розповів в ефірі телеканалу білоруського Міноборони.

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Що відомо

"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", - розповів він.

Зазначається, що на цей момент сформовано низку частин та підрозділів, набрано офіцерів та призвано особовий склад. Нова бригада дислокуватиметься біля Гомеля, за 40 км від білорусько-українського кордону.

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