Білорусь створює десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною
Командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич заявив, що Білорусь створює нову десантно-штурмову бригаду за 40 км від кордону з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він розповів в ефірі телеканалу білоруського Міноборони.
Що відомо
"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", - розповів він.
Зазначається, що на цей момент сформовано низку частин та підрозділів, набрано офіцерів та призвано особовий склад. Нова бригада дислокуватиметься біля Гомеля, за 40 км від білорусько-українського кордону.
Топ коментарі
+10 Амандрапапупа
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+9 Yriii Yriii #538882
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+8 Sergey #606813
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