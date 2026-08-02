Беларусь создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной, — командующий ССО РБ

Командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич заявил, что Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду в 40 км от границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом он рассказал в эфире телеканала белорусского Минобороны.

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Что известно

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще один батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", — рассказал он.

Отмечается, что на данный момент сформирован ряд частей и подразделений, набраны офицеры и призван личный состав. Новая бригада будет дислоцироваться возле Гомеля, в 40 км от белорусско-украинской границы.

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