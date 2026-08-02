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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Беларусь создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной, — командующий ССО РБ

Беларусь создает десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной

Командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич заявил, что Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду в 40 км от границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом он рассказал в эфире телеканала белорусского Минобороны.

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Что известно

"Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще один батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные", — рассказал он.

Отмечается, что на данный момент сформирован ряд частей и подразделений, набраны офицеры и призван личный состав. Новая бригада будет дислоцироваться возле Гомеля, в 40 км от белорусско-украинской границы.

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Автор: 

Беларусь (8297) граница (5567)
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Топ комментарии
+10
Не йметься біснуватим, застой, "двіжухи" хочеться.
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02.08.2026 16:07 Ответить
+9
то не беларуся ,а кацапню завозять
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02.08.2026 16:03 Ответить
+8
Ну тоді їх два єдині нпз перестануть існувати, я думаю це гра яйцями, і тим більше це не початок 22 року, церемоній з ними не буде
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02.08.2026 16:17 Ответить

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