Минобороны Беларуси уже не видит подготовки Украины и НАТО к нападению: "Ситуация стабильная"

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о стабильности военно-политической обстановки вокруг страны. Белорусская сторона не фиксирует признаков подготовки к "внезапному нападению" как со стороны НАТО, так и со стороны украинских Сил обороны.

Его цитирует белорусское государственное издание "БЕЛТА", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

НАТО и Украина не готовят агрессию

По словам главы белорусского Минобороны, мониторинг деятельности вооруженных сил западных соседних стран свидетельствует о минимальной военной активности:

"Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В соседних странах проводится минимальное количество учений — всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она (ситуация вокруг Беларуси — ред.) является стабильной, и какой-либо угрозы, напряженности, подготовки к внезапному нападению мы не видим", — заявил Хренин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перенаправляет топливо из Сибири, чтобы предотвратить дефицит в Москве, — Reuters

Особое внимание во время доклада белорусскому диктатору Лукашенко было уделено украинскому направлению. Хренин опроверг наличие угрозы со стороны Сил обороны Украины:

"На сегодняшний день мы не видим, чтобы украинские формирования, обеспечивающие охрану своей границы, готовились к каким-либо агрессивным активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонной деятельностью. Но это и логично, ведь на сегодняшний день, несмотря на то, что в информационном пространстве звучит что угодно, напряженность на нашей границе им совершенно не нужна", — добавил министр обороны Беларуси.

Дежурство в плановом режиме

Хренин добавил, что Беларусь не сворачивает военное присутствие в приграничной зоне. На южных рубежах Беларуси во взаимодействии с пограничниками продолжает оставаться "минимальный комплект" подразделений Сил специальных операций. Подготовка личного состава белорусской армии продолжается в плановом порядке с учетом результатов комплексной проверки, проведенной в начале года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовятся к "кризисным сценариям": в Беларуси масштабно восстанавливают и ремонтируют бомбоубежища