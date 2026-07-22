Минобороны Беларуси уже не видит подготовки Украины и НАТО к нападению: "Ситуация стабильная"
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о стабильности военно-политической обстановки вокруг страны. Белорусская сторона не фиксирует признаков подготовки к "внезапному нападению" как со стороны НАТО, так и со стороны украинских Сил обороны.
Его цитирует белорусское государственное издание "БЕЛТА", передает Цензор.НЕТ.
НАТО и Украина не готовят агрессию
По словам главы белорусского Минобороны, мониторинг деятельности вооруженных сил западных соседних стран свидетельствует о минимальной военной активности:
"Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В соседних странах проводится минимальное количество учений — всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она (ситуация вокруг Беларуси — ред.) является стабильной, и какой-либо угрозы, напряженности, подготовки к внезапному нападению мы не видим", — заявил Хренин.
- Особое внимание во время доклада белорусскому диктатору Лукашенко было уделено украинскому направлению. Хренин опроверг наличие угрозы со стороны Сил обороны Украины:
"На сегодняшний день мы не видим, чтобы украинские формирования, обеспечивающие охрану своей границы, готовились к каким-либо агрессивным активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонной деятельностью. Но это и логично, ведь на сегодняшний день, несмотря на то, что в информационном пространстве звучит что угодно, напряженность на нашей границе им совершенно не нужна", — добавил министр обороны Беларуси.
Дежурство в плановом режиме
Хренин добавил, что Беларусь не сворачивает военное присутствие в приграничной зоне. На южных рубежах Беларуси во взаимодействии с пограничниками продолжает оставаться "минимальный комплект" подразделений Сил специальных операций. Подготовка личного состава белорусской армии продолжается в плановом порядке с учетом результатов комплексной проверки, проведенной в начале года.
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