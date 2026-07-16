Готовятся к "кризисным сценариям": в Беларуси масштабно восстанавливают и ремонтируют бомбоубежища

В Беларуси резко активизировали проверку, ремонт и модернизацию укрытий гражданской обороны. Вместо единичных работ в стране развернули централизованную государственную программу восстановления системы защитных сооружений.

Об этом сообщает BelPol, передает Цензор.НЕТ.

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По состоянию на начало лета в Могилевской области, граничащей с Россией, было зафиксировано 276 объектов гражданской обороны: 186 убежищ, 85 противорадиационных укрытий и 5 спецсооружений. 204 объекта признаны пригодными, а 72 укрытия оказались в неудовлетворительном состоянии.

По итогам проверок должностным лицам выдали 66 предписаний об устранении нарушений, а 11 чиновников привлекли к административной ответственности.

Как отмечается в издании, кампания носит общегосударственный характер. Средства на модернизацию и реконструкцию выделяют крупные государственные структуры и гиганты инфраструктуры:

Работы ведутся на объектах связи, в финансовом секторе, промышленности и на предприятиях критической инфраструктуры.

Аналитики подчеркивают, что само по себе восстановление хранилищ не означает непосредственной подготовки к войне, ведь подобные программы существуют и в других странах.

Однако в случае с Беларусью этот процесс происходит на фоне углубления военного союза с Россией, регулярных совместных учений, развития военной инфраструктуры, усиления территориальной обороны и мобилизационной системы.

"Именно поэтому масштабная модернизация укрытий рассматривается как еще один элемент политики повышения готовности государства к возможным кризисным сценариям", — отмечают в BelPol.

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