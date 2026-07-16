Готуються до "кризових сценаріїв": у Білорусі масштабно відновлюють та ремонтують бомбосховища

У Білорусі різко активізували перевірку, ремонт та модернізацію укриттів цивільної оборони. Замість поодиноких робіт у країні розгорнули централізовану державну програму відновлення системи захисних споруд.

Про це повідомляє BelPol, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Станом на початок літа в Могильовській області, яка межує з Росією, зафіксували 276 об'єктів цивільної оборони: 186 сховищ, 85 протирадіаційних укриттів та 5 спецспоруд. 204 об'єкти визнали придатними, а 72 укриття опинилися у незадовільному стані.

Після перевірок посадовцям видали 66 приписів щодо усунення порушень, а 11 чиновників притягнули до адміністративної відповідальності.

Як зазначають у виданні, кампанія має загальнодержавний характер. Кошти на модернізацію та реконструкцію виділяють великі державні структури та гіганти інфраструктури:

Роботи ведуться на об'єктах зв'язку, у фінансовому секторі, промисловості та на підприємствах критичної інфраструктури.

Аналітики наголошують, що саме по собі відновлення сховищ не означає безпосередньої підготовки до війни, адже подібні програми існують і в інших країнах.

Однак у випадку Білорусі цей процес відбувається на тлі поглиблення військового союзу з Росією, регулярних спільних навчань, розвитку військової інфраструктури, посилення територіальної оборони та мобілізаційної системи.

"Саме тому масштабна модернізація укриттів розглядається як ще один елемент політики підвищення готовності держави до можливих кризових сценаріїв", - зазначають у BelPol.

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