Міноборони Білорусі вже не бачить підготовки України та НАТО до нападу: "Ситуація стабільна"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про стабільність військово-політичної обстановки навколо країни. Білоруська сторона не фіксує ознак підготовки до "раптового нападу" як із боку НАТО, так і з боку українських Сил оборони.

Його цитує білоруське державне видання "БЕЛТА", передає Цензор.НЕТ.

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НАТО та Україна не готують агресії

За словами очільника білоруського Міноборони, моніторинг діяльності збройних сил західних країн-сусідів свідчить про мінімальну військову активність:

"Відстежуючи діяльність збройних сил країн НАТО, ми не бачимо великої активності. У сусідніх країнах проводиться мінімальна кількість навчань — всього одне, мінімальна кількість польотів. Тому ми й вважаємо, що вона (ситуація навколо Білорусі – ред.) є стабільною, і якоїсь загрози, напруженості, підготовки до раптового нападу ми не бачимо", — заявив Хренін.

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Окрему увагу під час доповіді білоруському диктатору Лукашенку було приділено українському напрямку. Хренін заперечив наявність загрози з боку Сил оборони України:

"На сьогодні ми не бачимо, щоб українські формування, які забезпечують охорону свого кордону, готувалися до якихось агресивних активних дій. Ми бачимо, що вони займаються оборонною діяльністю. Але це й логічно, адже на сьогодні, попри те, що в інформаційному просторі лунає що завгодно, напруження на нашому кордоні їм абсолютно не потрібне", — додав міністр оборони Білорусі.

Чергування у плановому режимі

Хренін додав, що Білорусь не згортає військову присутність у прикордонні. На південних рубежах Білорусі у взаємодії з прикордонниками продовжує залишатися "мінімальний комплект" підрозділів Сил спеціальних операцій. Підготовка особового складу білоруської армії триває у плановому порядку з урахуванням результатів комплексної перевірки, проведеної на початку року.

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