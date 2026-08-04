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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Оборона северных рубежей: на границе с Беларусью наращивают фортификационные укрепления, - Демченко

В ГПСУ объяснили, при каких условиях угроза со стороны Беларуси станет реальной

Военная угроза со стороны Беларуси перейдет из разряда потенциальной в реальную в случае непосредственных попыток дестабилизировать ситуацию на линии государственной границы или организации провокаций.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко,сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Демченко, Силы обороны "значительно укрепили" позиции на границе с Беларусью, и эти работы продолжаются.

"К этому привлечены как инженерные подразделения Госпогранслужбы, так и Силы обороны в целом, этим работам также уделяют внимание органы местной власти. Все вместе работают над тем, чтобы усилить инженерные заграждения, которые включают также уничтожение путей, по которым могли бы перемещаться через границу", - сказал Демченко.

Специалисты работают над обустройством систем видеонаблюдения и фортификационных укреплений, а подразделения ВСУ наращивают минно-взрывные заграждения на наиболее опасных направлениях".

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