Оборона северных рубежей: на границе с Беларусью наращивают фортификационные укрепления, - Демченко
Военная угроза со стороны Беларуси перейдет из разряда потенциальной в реальную в случае непосредственных попыток дестабилизировать ситуацию на линии государственной границы или организации провокаций.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко,сообщает Цензор.НЕТ.
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По словам Демченко, Силы обороны "значительно укрепили" позиции на границе с Беларусью, и эти работы продолжаются.
"К этому привлечены как инженерные подразделения Госпогранслужбы, так и Силы обороны в целом, этим работам также уделяют внимание органы местной власти. Все вместе работают над тем, чтобы усилить инженерные заграждения, которые включают также уничтожение путей, по которым могли бы перемещаться через границу", - сказал Демченко.
Специалисты работают над обустройством систем видеонаблюдения и фортификационных укреплений, а подразделения ВСУ наращивают минно-взрывные заграждения на наиболее опасных направлениях".
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