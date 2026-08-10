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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Україна посилює оборону Чорнобиля через ймовірність повторного наступу РФ, - Spiegel

Вторгнення у Чорнобильську зону: як готуються Сили оборони?

Українські захисники готуються до можливого повторного вторгнення російських загарбників у Чорнобильську зону.

Про це йдеться в матеріалі Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що армія готується до будь-яких можливих сценаріїв по всій зоні відчуження.

"Кожні кілька кілометрів рух переривають контрольно-пропускні пункти. Будівельна техніка вирила в піщаному ґрунті траншеї та ями, а вийнятий ґрунт знову насипали біля перехресть доріг: під піщаними пагорбами проходять щойно облаштовані оборонні ходи, а деревину для стін і перекриттів будівельники взяли з навколишніх соснових лісів", - пише видання.

Також українські будівельні бригади натягають антидронові сітки.

"Щоправда, розташована лише за 15 кілометрів Білорусь не вступила у війну. Але якщо це колись зміниться, Чорнобиль одразу опиниться в зоні досяжності FPV-дронів", - зазначають автори.

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Автор: 

Білорусь (6822) Київська область (4600) росія (47299) Чорнобиль (311)
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Топ коментарі
+6
а деревину для стін і перекриттів будівельники взяли з навколишніх соснових лісів

Я сподіваюсь, хоча б не з "рудого лісу"? Ато одні в 22 вже облаштовували там позиції...
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10.08.2026 11:53 Відповісти
+2
Є дебіли,щоб в це повірити і не задавати незручні питання.Це ж все фінансування!
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10.08.2026 11:57 Відповісти
+2
Так нічого не зрозумів, кацапи там нарили і купа новин як вони передохли , а в наших що імунітет? Чи ті новини то лише для марафону були?
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10.08.2026 13:08 Відповісти

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