Україна посилює оборону Чорнобиля через ймовірність повторного наступу РФ, - Spiegel

Українські захисники готуються до можливого повторного вторгнення російських загарбників у Чорнобильську зону.

Про це йдеться в матеріалі Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що армія готується до будь-яких можливих сценаріїв по всій зоні відчуження.

"Кожні кілька кілометрів рух переривають контрольно-пропускні пункти. Будівельна техніка вирила в піщаному ґрунті траншеї та ями, а вийнятий ґрунт знову насипали біля перехресть доріг: під піщаними пагорбами проходять щойно облаштовані оборонні ходи, а деревину для стін і перекриттів будівельники взяли з навколишніх соснових лісів", - пише видання.

Також українські будівельні бригади натягають антидронові сітки.

"Щоправда, розташована лише за 15 кілометрів Білорусь не вступила у війну. Але якщо це колись зміниться, Чорнобиль одразу опиниться в зоні досяжності FPV-дронів", - зазначають автори.

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