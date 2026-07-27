У зоні ЧАЕС локалізували пожежу: радіаційний фон у нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває ліквідація пожежі трав’яного настилу, лісової підстилки та хмизу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС.

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Вогонь вдалося стримати

Рятувальники змогли локалізувати основні осередки займання. Поширення вогню на великі площі не допущено.

Під час гасіння фахівці постійно контролюють ситуацію на місці. Роботи тривають у зоні відчуження.

"Під час робіт фахівці ДСНС постійно контролюють радіаційний фон: його показники не перевищують встановлених допустимих норм", – йдеться у повідомленні.

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Радіаційний фон і пожежна небезпека

За даними рятувальників, радіаційний фон залишається в межах норми. Перевищень не зафіксовано.

Водночас Український гідрометеорологічний центр попереджає про високий рівень пожежної небезпеки.

З 28 по 30 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Херсонській областях, а також у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше, 10 липня, рятувальники вже ліквідували масштабну пожежу у Чорнобильській зоні. Тоді гасіння тривало майже два тижні.

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