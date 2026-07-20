Лісову пожежу після атаки російського дрона на Київщині ліквідували за кілька годин, - "Ліси України". ФОТО

Після чергової російської дронової атаки на Київщину в Тетерівському надлісництві ДП "Ліси України" спалахнула лісова пожежа. Завдяки системі відеоспостереження займання вдалося оперативно виявити й не допустити поширення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує державне підприємство "Ліси України".

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Площа пожежі становила 0,5 гектара. Загоряння майже одразу зафіксувала система відеоспостереження, після чого пожежна команда оперативно виїхала на місце.

Локалізація та ліквідація пожежі тривали кілька годин. Робота вогнеборців була ускладнена через загрозу повторної детонації окремих частин російського безпілотника. Крім того, уламки дрона розлетілися на значну відстань, тому рятувальникам довелося ретельно обстежувати буквально кожен метр території.











Після ліквідації займання роботи не завершилися. Працівники лісового господарства продовжують оглядати місце падіння безпілотника, перевіряють територію та стежать, щоб не виникли нові осередки вогню.

Наразі пожежу повністю ліквідовано. Ситуація перебуває під постійним контролем, а лісова охорона й надалі моніторить територію, щоб у разі найменшої загрози оперативно відреагувати та не допустити повторного загоряння.

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