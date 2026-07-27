В зоне ЧАЭС локализовали пожар: радиационный фон в норме, — ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожара травяного покрова, лесной подстилки и хвороста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Огонь удалось сдержать
Спасатели смогли локализовать основные очаги возгорания. Распространение огня на большие площади не допущено.
Во время тушения специалисты постоянно контролируют ситуацию на месте. Работы продолжаются в зоне отчуждения.
"В ходе работ специалисты ГСЧС постоянно контролируют радиационный фон: его показатели не превышают установленных допустимых норм", — говорится в сообщении.
Радиационный фон и пожарная опасность
По данным спасателей, радиационный фон остается в пределах нормы. Превышений не зафиксировано.
В то же время Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о высоком уровне пожарной опасности.
С 28 по 30 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Херсонской областях, а также в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- Ранее, 10 июля, спасатели уже ликвидировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне. Тогда тушение продолжалось почти две недели.
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