Украина усиливает оборону Чернобыля из-за вероятности повторного наступления РФ, - Spiegel
Украинские защитники готовятся к возможному повторному вторжению российских захватчиков в Чернобыльскую зону.
Об этом говорится в материале Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что армия готовится к любым возможным сценариям по всей зоне отчуждения.
"Каждые несколько километров движение прерывают контрольно-пропускные пункты. Строительная техника вырыла в песчаном грунте траншеи и ямы, а вынутый грунт снова насыпали у перекрестков дорог: под песчаными холмами проходят только что обустроенные оборонительные ходы, а древесину для стен и перекрытий строители взяли из окружающих сосновых лесов", — пишет издание.
Также украинские строительные бригады натягивают антидроновые сетки.
"Правда, расположенная всего в 15 километрах Беларусь не вступила в войну. Но если это когда-нибудь изменится, Чернобыль сразу окажется в зоне досягаемости FPV-дронов", — отмечают авторы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я сподіваюсь, хоча б не з "рудого лісу"? Ато одні в 22 вже облаштовували там позиції...