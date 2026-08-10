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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Украина усиливает оборону Чернобыля из-за вероятности повторного наступления РФ, - Spiegel

Вторжение в Чернобыльскую зону: как готовятся Силы обороны?

Украинские защитники готовятся к возможному повторному вторжению российских захватчиков в Чернобыльскую зону.

Об этом говорится в материале Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что армия готовится к любым возможным сценариям по всей зоне отчуждения.

"Каждые несколько километров движение прерывают контрольно-пропускные пункты. Строительная техника вырыла в песчаном грунте траншеи и ямы, а вынутый грунт снова насыпали у перекрестков дорог: под песчаными холмами проходят только что обустроенные оборонительные ходы, а древесину для стен и перекрытий строители взяли из окружающих сосновых лесов", — пишет издание.

Также украинские строительные бригады натягивают антидроновые сетки.

"Правда, расположенная всего в 15 километрах Беларусь не вступила в войну. Но если это когда-нибудь изменится, Чернобыль сразу окажется в зоне досягаемости FPV-дронов", — отмечают авторы.

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Автор: 

Беларусь (8301) Киевская область (4945) россия (89131) Чернобыль (530)
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Топ комментарии
+4
а деревину для стін і перекриттів будівельники взяли з навколишніх соснових лісів

Я сподіваюсь, хоча б не з "рудого лісу"? Ато одні в 22 вже облаштовували там позиції...
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10.08.2026 11:53 Ответить
+2
Є дебіли,щоб в це повірити і не задавати незручні питання.Це ж все фінансування!
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10.08.2026 11:57 Ответить
+1
Перекинули туди закордонні батальони на кшалт Монако та Малібу, та збільшили фінансування за рахунок бойових виплат?
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10.08.2026 11:54 Ответить

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