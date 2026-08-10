Украина усиливает оборону Чернобыля из-за вероятности повторного наступления РФ, - Spiegel

Украинские защитники готовятся к возможному повторному вторжению российских захватчиков в Чернобыльскую зону.

Об этом говорится в материале Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что армия готовится к любым возможным сценариям по всей зоне отчуждения.

"Каждые несколько километров движение прерывают контрольно-пропускные пункты. Строительная техника вырыла в песчаном грунте траншеи и ямы, а вынутый грунт снова насыпали у перекрестков дорог: под песчаными холмами проходят только что обустроенные оборонительные ходы, а древесину для стен и перекрытий строители взяли из окружающих сосновых лесов", — пишет издание.

Также украинские строительные бригады натягивают антидроновые сетки.

"Правда, расположенная всего в 15 километрах Беларусь не вступила в войну. Но если это когда-нибудь изменится, Чернобыль сразу окажется в зоне досягаемости FPV-дронов", — отмечают авторы.

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