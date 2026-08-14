Признаков подготовки наступления на Чернобыльскую зону пока нет, оборону продолжают усиливать, - 12-й армейский корпус ВСУ
В 12-м армейском корпусе ВСУ не фиксируют признаков подготовки наступления со стороны Беларуси на вверенном участке границы, однако военные продолжают укреплять оборону и находятся в полной боевой готовности.
Об этом сообщили в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
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Там отметили, что в зоне ответственности подразделений на сегодняшний день не наблюдается активности противника, которая свидетельствовала бы о подготовке или вероятном наступлении.
"Однако подчеркиваем, что военное положение продолжается, поэтому Силы обороны Украины должны быть готовы к различным вариантам развития событий. Наращивание фортификационных сооружений, установка инженерных заграждений — это работа, которая систематически осуществляется подразделениями воинской части в зоне ответственности", — подчеркнули в корпусе.
Территория вблизи вверенного участка границы с Беларусью заминирована.
"Также установлена комбинированная система инженерных заграждений: использована проволока типа "егоза" и малозаметные препятствия. В случае вероятного наступления это позволит задержать противника, а тем временем нанести по нему удары огневыми средствами поражения.
Логистические пути в зоне ответственности оснащены антидроновой защитой. Личный состав подразделений, несущих службу на приграничной территории, систематически занимается боевой подготовкой. Наши военнослужащие — в полной боевой готовности", — добавили в 12-м корпусе.
Военные пока не фиксируют изменений в деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси вблизи границы.
"Воздушная обстановка на вверенном военной части А5030 участке границы с Республикой Беларусь без изменений. Признаков повышения активности противника не выявлено. Характер действий противника остается в пределах обычного для данного участка", — подытожили там.
Что предшествовало?
- Ранее издание Spiegel сообщало, что украинские защитники готовятся к возможному повторному вторжению российских захватчиков в Чернобыльскую зону.
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