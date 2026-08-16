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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Враг нанес ракетный удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ночного обстрела Киева Россией пострадали 2 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда попал враг?

Как отмечается, ночью 16 августа Россия совершила вражескую атаку на столицу. В результате обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.

Последствия

  • Оболонский район: произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. На данный момент известно о 2 пострадавших. В другом месте в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Также по еще одному адресу произошло попадание в нежилое здание.
  • Голосеевский район: на территории нежилого здания произошел пожар. Спасатели локализовали возгорание.

Обстрел Киева
Обстрел Киева
Обстрел Киева
Обстрел Киева
Обстрел Киева
Обстрел Киева
Обстрел Киева

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва готовится к эскалации, — Зеленский отреагировал на ночные удары РФ по Запорожью и Киеву. ФОТОрепортаж

Информация о пострадавших уточняется. Спасатели и все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В настоящее время существует угроза удара по столице с помощью дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принято решение ограничить данные о вражеских баллистических ракетах в утренних сводках: в режиме онлайн информация будет предоставляться без изменений, — Игнат

Автор: 

Киев (27247) обстрел (34876) баллистические ракеты (682)
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Топ комментарии
+8
ЦАР та члени ЗЕклікі не постраждали? Ні?

Яке щастя! Така гарна новина зранку - ЦАР лишився неушкодженим!
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16.08.2026 07:27 Ответить
+7
Кількість ракет вже не повідомляють. Мабуть так спокійніше? Хлопки і задимлення на черзі.
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16.08.2026 07:49 Ответить
+4
Що нам дасть якщо ми будемо знати яка кількість їхньої балістики?Для нас важливіше знати коли в нас буде вона!!Бо тільки превентивно знищивши їхні виробництва ракет,ми досягнемо переваги.
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16.08.2026 08:27 Ответить

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