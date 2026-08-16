Враг нанес ракетный удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ночного обстрела Киева Россией пострадали 2 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда попал враг?

Как отмечается, ночью 16 августа Россия совершила вражескую атаку на столицу. В результате обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.

Последствия

Оболонский район : произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. На данный момент известно о 2 пострадавших. В другом месте в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Также по еще одному адресу произошло попадание в нежилое здание.

: произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. На данный момент известно о 2 пострадавших. В другом месте в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Также по еще одному адресу произошло попадание в нежилое здание. Голосеевский район: на территории нежилого здания произошел пожар. Спасатели локализовали возгорание.















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Информация о пострадавших уточняется. Спасатели и все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В настоящее время существует угроза удара по столице с помощью дронов.

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