РФ атакувала балістикою, "Оніксами", Х-59/69 і 106 дронами. Збито три керовані ракети та 85 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 16 серпня 2026 року війська РФ атакували Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської, Брянської та Воронезької обл., керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонської обл., Бєлгородської обл., а також 106 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина!
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.
- Також війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених.
- Зранку 16 серпня атакували Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО.
Будь ласка, зачекайте...
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самі заборонили вказувати кількість атакуючих!
але!
самі переможно доповідають про кількість збитих.
це, сценаристи 95 кварталу вигадали? чи, у кацапів підгледіли?
в києві, традиційно, в одну калітку!!!
було гучно!
а, де цього разу був зелений гундосий лідор?
в резиденціях в карпатах, потужно грав гантелею у теніс з голим торсом?
Охочих переломити ситуацію теж не бачу ні в ЕС ні десь ще
В них скільки не буде і за п'ять років.