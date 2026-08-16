Війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених. ФОТОрепортаж
Вночі 16 серпня ворог завдав комбінованого удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілили рашисти?
За його словами, ворог ударив ракетами і БпЛА по двох промислових підприємствах.
На жаль, один чоловік загинув. Ще 13 людей постраждали, у тому числі 2 жінки. 11 було госпіталізовано. З них на зараз у лікарнях міста перебуває п'ятеро поранених, один чоловік 48 років - у тяжкому стані.
Також у лікарні залишаються двоє поранених, один із них важкий, після вчорашнього денного удару по місту. Всім їм медиками надається вся необхідна допомога.
"На місці ударів виникли пожежі, наразі вже погашені. Але на промисловому підприємстві продовжується розбір завалів. Можливі ще погані новини...", - уточнив Вілкул.
Пошкоджено будинки
Постраждали щонайменше 12 багатоквартирних будинків у Металургійному районі. Триває ліквідація наслідків. Задіяні усі необхідні служби.
У Криворізькому районі також ворог атакував Широківську та Грушівську громади. Сталися пожежі. Без втрат.
У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок, приватна оселя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль