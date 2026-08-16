Війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених. ФОТОрепортаж

Вночі 16 серпня ворог завдав комбінованого удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілили рашисти?

За його словами, ворог ударив ракетами і БпЛА по двох промислових підприємствах.

На жаль, один чоловік загинув. Ще 13 людей постраждали, у тому числі 2 жінки. 11 було госпіталізовано. З них на зараз у лікарнях міста перебуває п'ятеро поранених, один чоловік 48 років - у тяжкому стані.

Також у лікарні залишаються двоє поранених, один із них важкий, після вчорашнього денного удару по місту. Всім їм медиками надається вся необхідна допомога.







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"На місці ударів виникли пожежі, наразі вже погашені. Але на промисловому підприємстві продовжується розбір завалів. Можливі ще погані новини...", - уточнив Вілкул.

Пошкоджено будинки

Постраждали щонайменше 12 багатоквартирних будинків у Металургійному районі. Триває ліквідація наслідків. Задіяні усі необхідні служби.

У Криворізькому районі також ворог атакував Широківську та Грушівську громади. Сталися пожежі. Без втрат.

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У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок, приватна оселя.