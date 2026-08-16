Войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: один человек погиб, более 10 раненых. ФОТО

Ночью 16 августа враг нанес комбинированный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил председательСовета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда попали рашисты?

По его словам, враг нанес ракетные удары и удары с помощью БПЛА по двум промышленным предприятиям.

К сожалению, один человек погиб. Еще 13 человек пострадали, в том числе 2 женщины. 11 были госпитализированы. Из них на данный момент в больницах города находятся пять раненых, один мужчина 48 лет — в тяжелом состоянии.

Также в больнице остаются двое раненых, один из них в тяжелом состоянии, после вчерашнего дневного удара по городу. Всем им медики оказывают всю необходимую помощь.

Читайте также: В Кривом Роге 31 июля объявили днем траура по жертвам российского ракетного удара

"На месте ударов возникли пожары, которые на данный момент уже потушены. Но на промышленном предприятии продолжается разбор завалов. Возможны еще плохие новости...", — уточнил Вилкул.

Повреждены дома

Пострадали как минимум 12 многоквартирных домов в Металлургическом районе. Продолжается ликвидация последствий. Задействованы все необходимые службы.

В Криворожском районе враг также атаковал Широковскую и Грушевскую громады. Произошли пожары. Потерь нет.

Читайте также: Рашисты ударили по Кривому Рогу: двое раненых в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО

В Никопольском районе враг атаковал с помощью дронов и артиллерии Никополь, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Червоногригоровскую громады. Пострадал 55-летний мужчина. Повреждены инфраструктура, предприятие, многоквартирный дом, частный дом.