Удар РФ балістикою по Кременчуцькому району: ліквідовано пожежі на двох промпідприємствах. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежі на промислових об'єктах у Кременчуцькому районі, спричинені ворожою ракетною атакою.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Всі пожежі ліквідовано

Він нагадав, що вночі 16 серпня Кременчуцький район було атаковано балістичними ракетами. Під ударом опинилися два промислові підприємства.

На об’єктах виникли пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували займання ще вночі. На другому через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли безпечно приступити до гасіння.











Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано.

Також БпЛА атакували ще одне промислове підприємство у Миргородському районі.

Минулося без постраждалих

Найголовніше - загиблих і поранених немає.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 16 серпня 2026 року війська РФ атакували Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс і балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23.