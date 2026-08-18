Осенью и зимой цели для обстрелов РФ останутся прежними - ОПК, энергетика, АЗС, логистика, - ГУР
В течение отопительного сезона российские оккупанты планируют продолжить атаки на критически важную инфраструктуру Украины.
Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Цели РФ
"По данным военной разведки, объекты останутся прежними — это ОПК, военные объекты, энергетика, система логистики, АЗС. Как мы видим сейчас, они наносят удары не только по военным, но и по гражданским объектам. Зимой наше самое уязвимое место — электроэнергия и отопление, поэтому они тоже могут оказаться под атакой", — отметил он.
По словам Скибицкого, не так давно россияне разработали беспилотник, предназначенный для поражения электроопор – ЛЭП. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металл.
Водоснабжение
"Мы делаем свои выводы из анализа разведывательной деятельности противника на нашей территории, в том числе с использованием космических аппаратов, которые осуществляют разведку объектов критической инфраструктуры по всей Украине.
Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль недавно предупреждал о рисках, связанных с водоснабжением, и такая угроза существует. Это один из критических элементов", — пояснил заместитель начальника ГУР МО.
Газотранспортная система
Кроме того, добавил Скибицкий, под угрозой осенью-зимой может оказаться газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал ранее.
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