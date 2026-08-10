РФ запускает свой аналог Starlink быстрее, чем предполагалось, - ГУР Минобороны

Россия активно развертывает собственный аналог Starlink — систему "Рассвет", которая к 2035 году должна насчитывать 924 спутника.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Москва внедряет "Рассвет" — фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами", — отметил он.

По словам Скибицкого, в марте РФ уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников.

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"Далее будут запускать другие, чтобы создать группировку общим количеством 292 спутников в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году. Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink", – пояснил он.

Заместитель руководителя ГУР Минобороны заявил, что в настоящее время уже идет дискуссия о том, как с этим бороться.

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Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля попросил Дональда Трампа содействовать получению Украиной разрешения от Илона Маска на использование системы Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что продолжает переговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о возможности использования спутникового интернета Starlink для поражения российских баллистических пусковых установок на территории РФ.

По данным СМИ, Маск отказывает Украине в использовании Starlink для нанесения ударов по баллистическим установкам РФ

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