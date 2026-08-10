РФ запускает свой аналог Starlink быстрее, чем предполагалось, - ГУР Минобороны
Россия активно развертывает собственный аналог Starlink — систему "Рассвет", которая к 2035 году должна насчитывать 924 спутника.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Москва внедряет "Рассвет" — фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами", — отметил он.
По словам Скибицкого, в марте РФ уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников.
"Далее будут запускать другие, чтобы создать группировку общим количеством 292 спутников в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году. Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink", – пояснил он.
Заместитель руководителя ГУР Минобороны заявил, что в настоящее время уже идет дискуссия о том, как с этим бороться.
Что этому предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля попросил Дональда Трампа содействовать получению Украиной разрешения от Илона Маска на использование системы Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.
- Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что продолжает переговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о возможности использования спутникового интернета Starlink для поражения российских баллистических пусковых установок на территории РФ.
- По данным СМИ, Маск отказывает Украине в использовании Starlink для нанесения ударов по баллистическим установкам РФ
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