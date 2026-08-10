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РФ запускает свой аналог Starlink быстрее, чем предполагалось, - ГУР Минобороны

РФ запускает свой аналог Starlink: подробности от ГУР Минобороны

Россия активно развертывает собственный аналог Starlink — систему "Рассвет", которая к 2035 году должна насчитывать 924 спутника.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Москва внедряет "Рассвет" — фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами", — отметил он.

По словам Скибицкого, в марте РФ уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников.

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"Далее будут запускать другие, чтобы создать группировку общим количеством 292 спутников в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году. Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink", – пояснил он.

Заместитель руководителя ГУР Минобороны заявил, что в настоящее время уже идет дискуссия о том, как с этим бороться.

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Что этому предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля попросил Дональда Трампа содействовать получению Украиной разрешения от Илона Маска на использование системы Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.
  • Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что продолжает переговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о возможности использования спутникового интернета Starlink для поражения российских баллистических пусковых установок на территории РФ.
  • По данным СМИ, Маск отказывает Украине в использовании Starlink для нанесения ударов по баллистическим установкам РФ

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Автор: 

россия (89131) Скибицкий Вадим (299) ГУР (858) спутниковая связь (6)
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Топ комментарии
+22
І це ті що під сакціями. А нам майже весь світ допомагає.... Крім брехні, крадіжок, корупції і гнусавих відосиків , НІЧОГО!!!
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10.08.2026 11:12 Ответить
+11
А у нас нічого свого. Тільки ходимо по світу з протягнутою рукою.
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10.08.2026 11:18 Ответить
+8
От вам і тупі чмоні та алкаші.
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10.08.2026 11:15 Ответить

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