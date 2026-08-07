Федоров заявил о переговорах с Маском об использовании Starlink против пусковых установок в РФ
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что продолжает переговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о возможности использования спутникового интернета Starlink для поражения российских баллистических пусковых установок на территории РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его беседе во время подкаста с волонтером и блогером Сергеем Стерненко.
По словам Федорова, информация о переговорах уже была публично озвучена, а последнее общение с Илоном Маском состоялось несколько дней назад.
В то же время он подчеркнул, что достижение необходимого Украине результата остается непростой задачей.
"Да, информация была публичной... Мы поддерживаем связь с Маском, последний раз общались несколько дней назад. Сейчас это сложная задача - как достичь результата, которого нам нужно добиться в рамках этого диалога", - сказал Федоров.
Напомнил об отключении Starlink для россиян
Федоров также напомнил, что ранее переговоры с Илоном Маском помогли добиться отключения Starlink для российских военных на территории Украины.
По его словам, это было важным решением, ведь использование спутникового интернета россиянами, в частности на дронах типа "Шахед", представляло значительную угрозу для Украины.
Детали переговоров не раскрываются
Федоров отметил, что пока не может разглашать подробности переговоров с основателем SpaceX.
В то же время он заверил, что украинская сторона продолжает работать над достижением необходимого результата.
"Сейчас переговоры продолжаются. Не могу раскрыть все детали, но мы сделаем все, чтобы достичь результата", - подытожил он.
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