Федоров заявил о переговорах с Маском об использовании Starlink против пусковых установок в РФ

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что продолжает переговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о возможности использования спутникового интернета Starlink для поражения российских баллистических пусковых установок на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его беседе во время подкаста с волонтером и блогером Сергеем Стерненко.

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По словам Федорова, информация о переговорах уже была публично озвучена, а последнее общение с Илоном Маском состоялось несколько дней назад.

В то же время он подчеркнул, что достижение необходимого Украине результата остается непростой задачей.

"Да, информация была публичной... Мы поддерживаем связь с Маском, последний раз общались несколько дней назад. Сейчас это сложная задача - как достичь результата, которого нам нужно добиться в рамках этого диалога", - сказал Федоров.

Напомнил об отключении Starlink для россиян

Федоров также напомнил, что ранее переговоры с Илоном Маском помогли добиться отключения Starlink для российских военных на территории Украины.

По его словам, это было важным решением, ведь использование спутникового интернета россиянами, в частности на дронах типа "Шахед", представляло значительную угрозу для Украины.

Детали переговоров не раскрываются

Федоров отметил, что пока не может разглашать подробности переговоров с основателем SpaceX.

В то же время он заверил, что украинская сторона продолжает работать над достижением необходимого результата.

"Сейчас переговоры продолжаются. Не могу раскрыть все детали, но мы сделаем все, чтобы достичь результата", - подытожил он.

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