Федоров заявив про переговори з Маском щодо використання Starlink проти пускових РФ

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що продовжує переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості використання супутникового інтернету Starlink для ураження російських балістичних пускових установок на території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його розмові під час подкасту з волонтером і блогером Сергієм Стерненком.

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За словами Федорова, інформація про переговори вже була публічно озвучена, а останнє спілкування з Ілоном Маском відбулося кілька днів тому.

Водночас він наголосив, що досягнення необхідного Україні результату залишається непростим завданням.

"Так, інформація була публічна... Ми в комунікації з Маском, останній раз спілкувалися кілька днів тому. Це складна задача зараз, як досягнути результату, якого нам потрібно досягнути в цій комунікації", – сказав Федоров.

Згадав про відключення Starlink для росіян

Федоров також нагадав, що раніше переговори з Ілоном Маском допомогли домогтися відключення Starlink для російських військових на території України.

За його словами, це було важливим рішенням, адже використання супутникового інтернету росіянами, зокрема на дронах типу "Шахед", становило значну загрозу для України.

Деталі переговорів не розкривають

Федоров зазначив, що наразі не може розголошувати подробиці перемовин із засновником SpaceX.

Водночас він запевнив, що українська сторона продовжує працювати над досягненням необхідного результату.

"Зараз комунікація триває. Не можу казати всі деталі, але зробимо все, щоб досягнути результату", – підсумував він.

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