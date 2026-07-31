Зеленський просив Трампа посприяти дозволу на використання Starlink для знищення пускових установок балістичних ракет у РФ, - The Atlantic

Президент Володимир Зеленський під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня попросив Дональда Трампа сприяти наданню Україні дозволу від Ілона Маска для використання системи Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.

Про це пише видання The Atlantic, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо

Як зазначається, ця ідея, яка раніше не озвучувалася, пропонує США шлях для уникнення постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot, запаси яких через війну в Ірані різко скоротилися. Натомість Україна розширить використання іншої американської технології: мережі супутникового зв’язку Starlink, яку контролює Ілон Маск.

Так, двоє посадовців на умовах анонімності повідомили, що Зеленський попросив Трампа домогтися дозволу Маска на використання Starlink для наведення ударів дронів на території Росії. Третій посадовець також підтвердив прохання Зеленського.

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Видання зауважує, що дотепер Маск дозволяв Україні використовувати Starlink лише на власній території, зокрема в Криму та інших регіонах, окупованих Росією. Натомість компанія Маска SpaceX обмежила використання Starlink на території Росії.

Повідомляється, що на переговорах із Трампом у вівторок Зеленський пояснив необхідність уражати малі та мобільні цілі на території РФ, такі як батареї балістичних ракет, які російські війська використовували для ударів по містах по всій Україні.

Зеленський хотів зустрітися з Маском

Під час свого візиту до США цього тижня Зеленський просив про зустріч із Маском, щоб обговорити свій план ураження цих пускових установок, але, за словами особи, причетної до переговорів, мільярдер відхилив запрошення.

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Своєю чергою Трамп сказав Зеленському, що розгляне ці прохання, але не вказав, чи погодиться на них зрештою, як повідомив один із посадовців.

Крім того, Зеленський наголосив Трампу, що Україні потрібно протидіяти ракетній загрозі до настання зими, коли Росія може знову спробувати вивести з ладу українську енергосистему та системи опалення, повідомили двоє посадовців, обізнані з перебігом переговорів.

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