Зеленский просил Трампа содействовать получению разрешения на использование Starlink для уничтожения пусковых установок баллистических ракет в РФ, - The Atlantic

Президент Владимир Зеленский в ходе закрытых переговоров в Белом доме 28 июля попросил Дональда Трампа содействовать получению Украиной разрешения от Илона Маска на использование системы Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.

Об этом пишет издание The Atlantic, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно

Как отмечается, эта идея, которая ранее не озвучивалась, предлагает США способ избежать поставок Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, запасы которых из-за войны в Иране резко сократились. Вместо этого Украина расширит использование другой американской технологии: сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Илон Маск.

Так, двое чиновников на условиях анонимности сообщили, что Зеленский попросил Трампа добиться разрешения Маска на использование Starlink для наведения ударов дронов на территории России. Третий чиновник также подтвердил просьбу Зеленского.

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Издание отмечает, что до сих пор Маск разрешал Украине использовать Starlink только на своей территории, в частности в Крыму и других регионах, оккупированных Россией. В то же время компания Маска SpaceX ограничила использование Starlink на территории России.

Сообщается, что на переговорах с Трампом во вторник Зеленский объяснил необходимость поражения малых и мобильных целей на территории РФ, таких как батареи баллистических ракет, которые российские войска использовали для ударов по городам по всей Украине.

Зеленский хотел встретиться с Маском

Во время своего визита в США на этой неделе Зеленский просил о встрече с Маском, чтобы обсудить свой план поражения этих пусковых установок, но, по словам лица, причастного к переговорам, миллиардер отклонил приглашение.

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В свою очередь Трамп сказал Зеленскому, что рассмотрит эти просьбы, но не указал, согласится ли на них в конечном итоге, как сообщил один из чиновников.

Кроме того, Зеленский подчеркнул Трампу, что Украине необходимо противостоять ракетной угрозе до наступления зимы, когда Россия может вновь попытаться вывести из строя украинскую энергосистему и системы отопления, сообщили два чиновника, знакомые с ходом переговоров.

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