Россия завербовала в свою армию 459 граждан Перу для войны против Украины

Министерство иностранных дел Перу сообщило, что в армию РФ зачислились 459 граждан Перу. Среди них 11 человек погибли, 114 числятся пропавшими без вести, а трое попали в плен к украинским военным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает испанское агентство EFE.

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Отмечается, что МИД страны впервые официально сообщил о гибели граждан страны, которых завербовали в российскую армию для участия в войне против Украины.

В ведомстве также отметили, что из России удалось эвакуировать 31 гражданина Перу. Из них 28 уже вернулись на родину, еще трое остались в Европе по собственному желанию.

Перуанцев призвали не соглашаться на сомнительные предложения

МИД Перу призвал граждан не доверять ложным предложениям о трудоустройстве, поскольку под их видом людей могут вовлекать в сети торговли людьми и вербовки в российскую армию.

В ведомстве подчеркнули, что для прохождения военной службы в другом государстве гражданам Перу необходимо получить соответствующее разрешение правительства страны.

Перуанцев также призвали сообщать в прокуратуру и национальную полицию о случаях вербовки.

Тем временем родственники граждан Перу, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины, провели акцию протеста у посольства РФ в Лиме. Они требовали возвращения своих близких, в частности раненых, а также информации о местонахождении тех, кто пропал без вести.

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