Росія завербувала до своєї армії 459 громадян Перу для війни проти України

Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що до армії РФ записалися 459 громадян Перу. Серед них 11 людей загинули, 114 вважаються зниклими безвісти, а троє потрапили в полон до українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє іспанське агентство EFE.

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Зазначається, що МЗС країни вперше офіційно повідомило про загибель громадян країни, яких завербували до російської армії для участі у війні проти України.

У відомстві також зазначили, що з Росії вдалося евакуювати 31 громадянина Перу. З них 28 уже повернулися на батьківщину, ще троє залишилися в Європі за власним бажанням.

Перуанців закликали не погоджуватися на сумнівні пропозиції

МЗС Перу закликало громадян не довіряти неправдивим пропозиціям про працевлаштування, оскільки під їхнім виглядом людей можуть залучати до мереж торгівлі людьми та вербування до російської армії.

У відомстві наголосили, що для проходження військової служби в іншій державі громадянам Перу необхідно отримати відповідний дозвіл уряду країни.

Перуанців також закликали повідомляти прокуратуру та національну поліцію про випадки вербування.

Тим часом родичі громадян Перу, яких Росія завербувала для участі у війні проти України, провели акцію протесту біля посольства РФ у Лімі. Вони вимагали повернення своїх близьких, зокрема поранених, а також інформації про місцеперебування тих, хто зник безвісти.

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