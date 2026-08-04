Приїхали із Киргизстану до Росії на заробітки, а загинули в штурмі: ГУР ідентифікувало найманців РФ. ФОТО
Українська розвідка ідентифікувала двох ліквідованих російських найманців із Киргизстану, які воювали проти України.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
5 травня 2026 року Алєкеєв Денис Євгенович (04.05.1986 р.н.) підписав контракт із армією РФ строком на один рік.
"Посада — стрілець 1-го розряду. Після короткої підготовки його відправили на Донеччину, де вже за пів місяця, у середині червня, Сили оборони України ліквідували його в районі населеного пункту Липове", - йдеться в повідомленні.
До цього Алєксеєв перебува на території РФ, ймовірно, у статусі трудового мігранта. У квітні 2026 року він втратив паспорт Республіки Киргизстан і отримав новий у посольстві.
Другий громадянин Киргизстан Таґаєв Дастан Ажімудінович (24.02.1983 р.н.) перебував у Новосибірську в статусі трудового мігранта.
"10 вересня 2025 року російські силовики під час рейду містом виписали Таґаєву постанову про адміністративне правопорушення через незаконне перебування на території держави-агресора та призначили штраф — 5 тисяч рублів.
До кінця року Таґаєв продовжував працювати на території рф, але згодом під тиском російської поліції та через загрозу ув’язнення, пов’язану з простроченими документами, підписав контракт з окупаційною армією", - розповіли у розвідці.
Чоловік пройшов нетривалу підготовку, після чого його відправили на війну проти України.
У травні 2026 року Таґаєва ліквідували Сили безпеки та оборони України на Запорізькому напрямку.
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